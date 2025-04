Marianucci, che flop: bocciatura netta e frecciatina al Napoli

Bocciatura netta per Marianucci, prossimo difensore del Napoli: il giudizio è anche una frecciatina al club azzurro sul suo acquisto.

Il Napoli sta già iniziando a programmare qualche mossa per il mercato estivo. La prima sembra essere già definita: l’acqusito di Luca Marianucci, difensore centrale dell’Empoli, è definito. La conferma è arrivata (anche se non proprio diretta) anche da parte del presidente empolese Corsi, il quale ha affermato che uno dei suoi giocatori giocherà la Champions League l’anno prossimo. L’intervento del patron toscano è arrivato ai microfoni Sportmediaset nel corso del prepartita di una gara molto importante come quella contro il Bologna valevole per le semifinali di Coppa Italia.

La gara non è andata al meglio sia per l’Empoli, che per Marianucci: il 3-0 del Bologna al Castellani lascia davvero pochissime speranze nell’ottica della gara di ritorno. Il prossimo difensore del Napoli è stato in campo per 62 minuti prima di essere sosituito e la sua prestazione è stata di certo abbastanza negativa.

La bocciatura netta è arrivata da parte di tutti coloro che hanno giudicato la sua prestazione, compreso il pagellista di Sportmediaet Frank Piantanida, che ha liquidato con un secco 4.5 la prova di Marianucci e un commento che ha a che fare anche con il suo arrivo a Napoli:

“Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è stato chiaro: ‘ Un mio giocatore giocherà la Champions League l’anno prossimo’. Anche noi facciamo chiarezza allora: giocherà nel Napoli per una decina di milioni, è pronto per giocare la Champions League? Puntini, puntini, 4.5″.

Marianucci-Napoli: investimento per il futuro o rischio? L’arrivo di Marianucci al Napoli, per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, è un segnale chiaro: il club azzurro vuole investire sui giovani per costruire una difesa solida e duratura. Classe 2004, il difensore dell’Empoli ha già fatto parlare di sé per la sua fisicità – quasi due metri di altezza – e per le sue prestazioni. Eppure, la bocciatura contro il Bologna avrà acceso qualche dubbio tra i tifosi partenopei. Va detto, però, che una singola partita non può cancellare il potenziale del ragazzo. A Empoli, Marianucci ha già dimostrato di avere qualità interessanti: forza fisica, buona lettura del gioco e una rapidità sorprendente per la sua stazza. Dopo la serata storta contro il Bologna, c’è chi si augura che il ragazzo abbia solo bisogno di un po’ di tempo per carburare, magari con un ritiro estivo che gli permetta di ambientarsi e di scrollarsi di dosso le critiche. Per ora, però, la bocciatura è servita: starà a lui dimostrare che quel 4.5 è stato solo un incidente di percorso.

