Gioia in casa Napoli, Kvara è diventato papà: svelato il sesso

Grandissima gioia in casa Napoli e per Khvicha Kvaratskhelia: sua moglie Nitsa ha partorito in queste ore a Tbilisi.

Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: Khvicha Kvaratskhelia è diventata per la prima volta papà. L’annuncio è arrivato da Darejan Kvaratskhelia, parente del numero 77 azzurro, sul proprio profilo Facebook.

“Abbiamo una new entry con il nostro cognome: è nato il figlio di Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze”, si legge nel post che ha immediatamente fatto il giro del web.

Kvara diventa per la prima volta padre: che gioia per il 77 azzurro

Grande gioia per Khvicha Kvaratskhelia che nelle scorse ore aveva raggiunto – sotto permesso della società – Tbilisi per assistere al parto della sua Nitsa, che in queste ore ha dato la luce al primogenito. Al momento, non è stato reso noto il nome.

La redazione di Spazio Napoli si unisce all’entusiasmo di tutti i tifosi e porge i più sinceri auguri a Khvicha Kvaratskhelia e a Nitsa Tavadze per la nascita del loro primo figlio.

Di seguito, il post che annuncia la nascita del figlio di Kvaratskhelia: