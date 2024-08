News Napoli, idea a sorpresa: proposto uno scambio clamoroso con la big di Serie A

Il Napoli è molto attivo in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato: in questi istanti, è stata svelata una pista clamorosa che porterebbe a uno scambio incredibile.

La sessione estiva di calciomercato sta per volgere al termine e molteplici sono gli affari che il Napoli conta di portare a termine da qui al gong finale. Tanti sono i movimenti previsti, sia in entrata che in uscita, e David Neres, da poco annunciato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, è solo il primo di altri colpi che verosimilmente arriveranno per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, reduce da una batosta pesantissima come quella contro l’Hellas Verona.

È ormai noto che buona parte delle mosse in casa azzurra sono legate alle uscite, in particolare a quella di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è ancora bloccato in azzurro e al momento non ci sono sviluppi particolari circa la sua nuova ed eventuale destinazione. Tra i vari partenti, spunta anche Folorunsho: l’ex Hellas Verona è ormai fuori dalle idee dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale e si cerca una soluzione anche per lui. L’ipotesi più accreditata in questi ultimi giorni sembra essere la Lazio, ma il Napoli ha cercato di inserirlo nei discorsi con la Fiorentina per quanto concerne Amrabat.

Ultime News SSC Napoli, proposto lo scambio Folorunsho-Amrabat

Il Napoli, stando a quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha offerto Folorunsho per arrivare ad Amrabat, nome che è divenuto nuovamente ricorrente nelle ultime ore in casa Napoli.

È ormai noto, infatti, che Folorunsho non rientra nel futuro del progetto azzurro, motivo per cui si attende di sapere quale sarà la sua prossima destinazione. Anche il suo entourage è al lavoro, con la Lazio che sembra la società più attiva per cercare di accaparrarselo. In queste ultime ore, però, spunta anche l’ipotesi Fiorentina.

Scambio Folorunsho-Amrabat: la reazione della Fiorentina

Il Napoli tenta di convincere la Fiorentina a cedere Amrabat con l’inserimento nella trattativa del cartellino di Folorunsho, in uscita dal Napoli. Tuttavia, secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà, la società di Rocco Commisso avrebbe rifiutato tale scenario.

“Folorunsho potrebbe diventare un’opzione per la Fiorentina, ma senza scambio”, ha fatto sapere l’esperto di calciomercato a tal riguardo. Arrivano, dunque, conferme dell’interesse del club di Aurelio De Laurentiis per il centrocampista ex Manchester United, anche se al momento non va tenuta in considerazione l’ipotesi scambio con Folorunsho.

Di seguito, il tweet di Pedullà: