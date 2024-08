Neres – Napoli, arriva l’annuncio UFFICIALE: la foto fa scatenare i tifosi – IL POST

È arrivato l’annuncio ufficiale di David Neres, che è divenuto un nuovo giocatore del Napoli. Sui social arriva anche la foto che fa impazzire i tifosi.

Adesso c’è anche l’annuncio definitivo: David Neres è un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciarlo, come di consueto, è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che su X dà il suo benvenuto all’ormai ex Benfica. Il calciatore arriva all’ombra del Vesuvio per rinforzare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte, che nei prossimi giorni potrebbe accogliere ulteriormente nuovi rinforzi.

Il calciatore brasiliano arriva a titolo definitivo dal campionato portoghese, grazie a un esborso di poco meno di trenta milioni di euro che il club azzurro ha versato nelle casse del Benfica per assicurarsi il suo cartellino.

David Neres al Napoli: il post di De Laurentiis fa impazzire i tifosi azzurri

I tifosi del Napoli non aspettavano altro: ora David Neres è ufficialmente un nuovo giocatore della SSC Napoli. L’annuncio è arrivato, ormai come di consueto, dal profilo X (ex Twitter, ndr) del presidente Aurelio De Laurentiis.

“Benvenuto David”, ha scritto il numero uno dei partenopei su X, pubblicando anche la foto del calciatore durante la firma sul contratto. Scatto che ha fatto scatenare i tifosi azzurri sui social, in attesa dei prossimi colpi che arriveranno da qui alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Di seguito, il post del presidente Aurelio De Laurentiis: