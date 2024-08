Napoli, cessione imminente per il giocatore: approdo possibile in Liga

Il calciomercato del Napoli continua ad essere acceso e movimentato, con la cessione imminente del calciatore molto seguito in Liga

Il Napoli è ancora in fase di costruzione e la sconfitta nella prima giornata di campionato contro il Verona ha messo in luce le difficoltà di una squadra in fase di transizione. Antonio Conte ha chiarito che il club partenopeo ha bisogno di tempo per risalire ai vertici del calcio italiano e tornare competitivo per le prime posizioni.

La situazione non è facilitata dal mercato, che si sta rivelando un nemico per il Napoli in questa stagione: la cessione di Victor Osimhen, bloccata fino a questo momento, ha limitato le possibilità di intervenire con forza sul mercato estivo. Con poche opzioni a disposizione, il Napoli si trova costretto a fare i conti con una rosa che, al momento, non sembra all’altezza delle ambizioni del club. Il Napoli deve affrontare questi mesi con pazienza e determinazione, sperando che le operazioni di mercato possano alla fine garantire un equilibrio tale da risollevare le sorti della squadra e riportarla ai livelli di competitività che i tifosi auspicano.

Nel frattempo, Giovanni Manna è al lavoro per cedere alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Conte e che non sono stati considerati all’altezza per il progetto di rinnovamento della squadra. Tra i nomi in uscita, c’è quello di un giocatore il cui approdo in Liga sembra sempre più probabile: la sua cessione imminente potrebbe fornire al Napoli le risorse necessarie per rinforzare la rosa e affrontare meglio il prosieguo della stagione.

Cheddira in partenza, su di lui c’è l’Espanyol

Il futuro di Walid Cheddira sembra esser scritto da tempo: come riporta sul proprio account X la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore marocchino lascerà il club azzurro e l’Espanyol sembra essere una pista molto concreta.

Inutile dunque il ritorno a Napoli dopo l’avventura positiva al Frosinone nello scorso campionato da parte dell’attaccante che, a breve, farà le valigie. Le prestazioni durante i minuti avuti a disposizione nelle sfide contro Modena e Verona non sembrano aver entusiasmato a pieno il tecnico Antonio Conte e, per questo motivo, si è arrivati ad una decisione finale.

Il Napoli valuterà le offerte che arriveranno in questi ultimi giorni di mercato, in modo tale da piazzare gli esuberi della rosa che potranno contribuire in positivo alle risorse economiche del club di Aurelio De Laurentiis.