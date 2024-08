Ct Spalletti taglia a sorpresa il calciatore del Napoli: la rivelazione per Francia-Italia

Convocazione a rischio per il calciatore del Napoli, che aveva sorpreso tutti in vista dell’Europeo: ora ct Spalletti avrebbe deciso di tagliarlo

L’Italia deve rialzarsi dopo la figuraccia europea di quest’estate. Tutti si affidavano alla grandezza e alle idee tattiche di Luciano Spalletti, che in due anni al Napoli ha creato un gruppo fantastico, capace di vincere uno Scudetto dominando il campionato. Ma si sa, club e Nazionali sono due mondi diversi.

Come per ogni competizione internazionale, quando c’è da fare la lista dei convocati è sempre difficile accontentare l’intero Paese. Anche il Commissario Tecnico è passato attraverso le critiche di milioni di tifosi, che avrebbero preferito tizio anziché caio. E con il senno di poi è sempre troppo facile dare un giudizio. Tra i suoi 26, figurava anche Folorunsho, praticamente da anni un calciatore del Napoli, ma girato sempre in prestito. Dopo la straordinaria stagione al Verona e la salvezza raggiunta quasi in extremis, Spalletti ha voluto premiarlo e convocarlo all’Europeo. Dopo qualche mese, non solo il centrocampista azzurro è stato tagliato da Conte, ma anche il commissario tecnico avrebbe deciso di farne a meno per i prossimi impegni.

Folorunsho, convocazione a rischio: tagliato anche da Spalletti

Aveva appena firmato il rinnovo del contratto con il Napoli a fine luglio, poi l’incredibile dietrofront, con la quasi cessione all’Atalanta e la rimozione di tutti i post riguardante il suo club. Michael Folorunsho è stato praticamente tagliato da Antonio Conte per il turno di Coppa Italia contro il Modena e attualmente è sul mercato, cercato dalla Lazio. Potrebbe essere ceduto e restare a zero presenze con la maglia del Napoli, nonostante la buonissima stagione prima al Bari e poi al Verona.

In vista degli impegni di Nations League in programma a settembre contro Francia e Israele, Spalletti sta già tirando le somme. La Nazionale deve ripartire con il piede giusto, anche se non sarà facile affrontare la semifinalista dell’ultimo Europeo. In particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct sta pensando ad alcuni cambiamenti importanti. A rischio convocazione ci sarebbe proprio Folorunsho, che non ha giocato nessun minuto in amichevole quest’estate.

Fortemente in dubbio anche Jorginho. L’ex Napoli è uno di quei giocatori finiti sul banco degli imputati per un Europeo incolore. Proprio lui che nel 2021 trascinò gli Azzurri alla vittoria del torneo. Sempre a centrocampo, Cristante rischia il taglio. Potrebbero ritrovare la convocazione Ricci e Locatelli. In attacco, per quanto riguarda casa Napoli, Raspadori non dovrebbe ricevere brutte sorprese. Con ogni probabilità saranno confermati anche Buongiorno, Di Lorenzo e Meret.

L’Italia scenderà in campo il 6 settembre contro la Francia, mentre il 9 contro l’Israele, in campo neutro -a Budapest – a causa della guerra in Medio Oriente.