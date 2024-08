Folorunsho, per il Napoli non è incedibile: è nel mirino di un club di Serie A!

Il futuro di Michael Folorunsho è sempre più in bilico. Nonostante il rinnovo, l’ex Hellas Verona potrebbe lasciare il club.

Sono ore calde per il Napoli sul fronte mercato. La società azzurra è alle prese con diverse situazioni legate ai colpi in entrata e non solo. Infatti, la dirigenza si sta occupando anche di diverse operazioni in uscita. Attualmente, nella rosa sono presenti diversi esuberi che non rientrano in nessun modo nei piani di Antonio Conte. L’allenatore italiano ha le idee molto chiare e non intende scendere a compromessi nei prossimi mesi.

A tal proposito, la società avrebbe deciso di assecondare le richieste dell’allenatore. Tale affermazione, non vale solo per i colpi in entrata, ma anche per quei calciatori che dovranno cercarsi una nuova sistemazione. Una zona di campo da sfoltire è certamente il centrocampo, ormai orfana di Zielinski, Cajuste e non solo. Infatti, nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi un altro addio che porta il nome di Michael Folorunsho. Quest’ultimo, non è più inamovibile e potrebbe sbarcare altrove.

Mercato Napoli, Folorunsho piace alla Lazio: le ultime

La storia d’amore tra il Napoli e Michael Folorunsho potrebbe non sbocciare mai. Nonostante il rinnovo fino al 2029 arrivato nelle ultime settimane, il futuro del calciatore è già in bilico. Dopo l’ottima esperienza all’Hellas Verona, si pensava che potesse avere un ruolo importante in azzurro, ma così non sarà. Infatti, come riportato da “SportItalia” l’italiano è nel mirino della Lazio e sono previsti nuovi contatti tra i club per raggiungere un accordo.

Il centrocampista è stato già molto vicino all’Atalanta, con l’affare che sembrava ormai ai dettagli. Il tutto, però, è stato frenato dall’infortunio di Gianluca Scamacca che ha costretto gli orobici ad acquistare Mateo Retegui. La situazione legata a Michael Folorunsho appare però molto complessa. Infatti, il feeling con Antonio Conte non sembrerebbe scattato e quindi la cessione pare la soluzione più adeguata per il futuro.