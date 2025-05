Napoli, Conte trema: l’ultim’ora è una nuova grana nella lotta Scudetto

Nuova grana per il Napoli nella lotta Scudetto: ora Conte trema, il sogno del quarto titolo rischia davvero di sfumare.

Il Napoli ha sprecato il suo “jolly” ieri sera al Maradona: gli azzurri avevano infatti a disposizione la possibilità di poter pareggiare una gara per arrivare alla vittoria dello Scudetto e il pari è arrivato proprio nella gara di ieri contro il Genoa. Un risultato che sicuramente non soddisfa gli umori questo e che aumenta di tanto la pressione nelle prossime due gare contro Parma e Cagliari. Il Napoli continua ad avere il destino nelle proprie mani, ma adesso gli azzurri sono obbligati a due vittorie su due nelle prossime due gare (a meno di passi falsi dell’Inter).

Bagarre nella lotta salvezza: l’intreccio con il Napoli

Per questo, i tifosi azzurri prestano grande interesse anche alle notizie che arrivano ai campi collegati alla lotta salvezza, tastando così l’umore delle prossime avversarie coinvolte in quella zona di classifica. Le notizie che arrivano al riguardo non sono per nulla positive: il Venezia ha infatti vinto per 2-1 nel monday night contro la Fiorentina, creando una vera e propria bagarre nella zona salvezza che inguaia particolarmente anche il Parma.

La classifica nelle ultime posizioni vede ora il Venezia fuori dalla zona retrocessione a 29 punti, con un punto di vantaggio su Empoli e Lecce a 28 (rispettivamente terzultimo e penultimo). Il Parma, invece, occupa la quintultima posizione a quota 32 punti con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e 3 punti sul Venezia.

Il risultato di stasera obbliga così il Parma a fare punti in almeno un big match da qui a fine campionato: la squadra di Chivu è infatti impegnata nel finale di stagione prima contro il Napoli al Tardini e poi a Bergamo contro l’Atalanta. La situazione di classifica rende difficilissima una salvezza per il club ducale in assenza di almeno un pareggio (se non una vittoria) nei prossimi due match, in considerazione anche degli imegni più semplici delle rivali in classifica.

Parma e Cagliari nei guai: saranno due gare durissime per il Napoli

Un punto in più rispetto al Parma lo ha invece il Cagliari, avversaria del Napoli all’ultima giornata. Per la squadra sarda la situazione è un pochino più serena, ma neanche troppo. Con 33 punti, infatti, il vantaggio sulla zona salvezza è di soli cinque punti. Dipenderà molto dalla prossimo match salvezza contro il Venezia: un risultato negativo rischierebbe infatti di far slittare la matematica salvezza all’ultima giornata, rendendo così fondamentale il match del Maradona contro il Napoli di Conte.

Ricordiamo poi come il regolamento preveda per la lotta salvezza uno scenario simile rispetto alla lotta Scudetto in caso di arrivo a parità di punti, cioè la disputa di uno spareggio. Quindi, per le squadre in lotta non c’è la possibilità di speculare su scontri diretti o differenza reti: occorre fare più punti delle rivali per salvarsi.