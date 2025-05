De Bruyne-Napoli, ultim’ora da sogno: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Ultim’ora da Gianluca Di Marzio su Kevin De Bruyne: l’annuncio fa sognare tutti i tifosi del Napoli, le ultime.

Il Napoli continua a sognare lo Scudetto, ma c’è un sogno sempre più vivo anche nel calciomercato. Si tratta di quello di vedere con la maglia del Napoli Kevin De Bruyne: un colpo che sarebbe davvero clamoroso e che sembra tutt’altro che una semplice voce di mercato.

Il club azzurro sta puntando infatti concretamente sul belga e le sue possibilità di vederlo in azzurro sono sempre più in rialzo come conferma un’ultim’ora arrivata da Gianluca Di Marzio.

De Bruyne-Napoli, cresce la fiducia: l’aggiornamento

L’esperto di mercato di Sky Sport ha infatti annunciato che la fiducia per l’acquisto di De Bruyne è sempre più crescente. I segnali arrivati nelle ultime ore sono infatti incoraggianti.

La famiglia del belga ha infatti gradito le proposte ricevute in merito alle questioni logistiche emerse nelle scorse ore. Anche sotto il punto di vista contrattuale i presupposti sono positivi per andare avanti, ma solo dopo il sì definitivo le parti andranno al lavoro per trovare un accordo totale.

Non stiamo ancora, quindi, al rush finale ma le ultime novità indicano una fase sempre più calda di questa trattativa. C’è qualche intoppo da risolvere, ma non sembra trattarsi al momento di ostacoli insormontabili per il buon esito di questa trattativa.

De Bruyne sempre più vicino al Napoli

Insomma, quello di vedere De Bruyne al Napoli sta diventando sempre più uno scenario reale e non più un sogno. Le questioni da risolvere sono essenzialmente due: c’è da convincere la famiglia del belga di questa nuova avventura fuori dall’Inghilterra e da trovare un accordo economico col calciatore. Entrambi questi punti sono però attualmente a lavoro con esiti sempre più confortanti.

Per questo, parlare di “fiducia crescente” non è soltanto una formula di stile, ma un dato di fatto su una tratttativa che sta andando sempre più in una direzione positiva. L’apertura del calciatore c’è, come confermato anche nei giorni scorsi, il lavoro è costante per trovare un vero e proprio accordo su ogni questione.

Si tratterebbe di un colpo storico per il Napoli: De Bruyne è infatti una vera e propria leggenda per il Manchester City e la Premier League. con 108 e 177 assist collezionati nel corso della sua avventura inglese. Il suo arrivo porterebbe anche tanta mentalità vincente, visti i tanti trofei vinti in questi anni (tra cui 6 Premier League e una Champions League).