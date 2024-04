Jorginho al Napoli al posto di Lobotka? Improvviso annuncio dall’Inghilterra

Nelle scorse settimane alcune voci davano Jorginho vicino al ritorno in Serie A, dall’Inghilterra arrivano importanti novità sul futuro dell’italo-brasiliano.

Il Napoli sta sondando vari terreni per rivoluzionare la rosa in vista del prossimo anno. Tra gli accorgimenti necessari individuati dal presidente De Laurentiis c’è l’intenzione di rifare il look al centrocampo. Le prestazioni deludenti di Anguissa e Zielinski, che a fine anno raggiungerà l’Inter campione d’Italia a parametro zero, insieme alla mancanza di garanzie dai vari Cajuste, Traorè, Dendoncker e Demme, sta portando la dirigenza azzurra a valutare l’innesto di qualche giocatore funzionale al progetto di rifondazione. Nelle scorse settimane, in concomitanza con le voci di un possibile passaggio al Barcellona di Lobotka, era stato fatto il nome dell’ex Jorginho, attualmente in forza all’Arsenal e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Nella giornata odierna sono arrivate importanti novità riguardo il futuro del centrocampista della nazionale italiana.

Napoli, Jorginho pronto a rinnovare con l’Arsenal

Stando a quanto appreso nelle ultime ore dal tabloid The Athletic, Joriginho potrebbe restare all’Arsenal anche nella prossima stagione. Il centrocampista trentaduenne, che era stato accostato anche alla Juventus oltre che al Napoli nelle scorse sessioni di mercato, è pronto a firmare un nuovo contratto con i Gunners. Gli inglesi, attualmente in lotta per il titolo di Premier League con il Manchester City, hanno offerto al calciatore un prolungamento contrattuale di un anno per premiare la costanza e la professionalità che ha sempre dimostrato negli anni in terra inglese.

Il ritorno di Jorginho al Napoli sarebbe quanto meno inaspettato. Il 18 gennaio 2014 è stato acquistato dal presidente De Laurentiis dall’Hellas Verona. Escluso dalla lista UEFA, gioca tantissimo in campionato e in Coppa Italia, dove segna la sua prima rete con la maglia azzurra nella semifinale di ritorno contro la Roma, e il 3 maggio di quell’anno vince la sua prima Coppa Italia, giocando titolare nella finale vinta 3-1 contro la Fiorentina. Dopo cinque stagioni all’ombra del Vesuvio viene acquistato dal Chelsea, con cui firma un contratto quinquennale. Nelle casse del Napoli entrano 60 milioni di euro più 3 di bonus, che lo rendono una delle cessioni più ricche dell’era De Laurentiis.

Negli ultimi anni, da quando è approdato all’Arsenal, Jorginho non è sempre stato la prima scelta per Mikel Arteta. L’avanzare degli anni sicuramente ha influito, ma un calciatore del genere farebbe comodo a qualsiasi squadra e i tifosi del Napoli lo sanno, anche grazie alle grandi prestazioni del regista sotto la guida di mister Maurizio Sarri, con il quale si è consacrato.