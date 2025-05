McTominay sprona il Napoli: storia da brividi a tema Scudetto (FOTO)

Scott McTominay ha suonato la carica per il Napoli con una storia stupenda a tema Scudetto: messaggio stupendo, la foto.

Il Napoli ha visto una piccola frenata nella sua rincorsa allo Scudetto dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa. Nulla però per cui fare drammi: il destino rimane infatti nelle mani negli azzurri, ma a condizione di effettuare due vittorie nelle prossime due gare rimaste contro Parma e Cagliari.

Un simile messaggio è stato ribadito da Scott McTominay, stella di questa spedizione, già nell’intervista post-gara di ieri a Dazn. Lo scozzese si è però espresso nuovamente sul tema con una storia sul suo profilo Instagram.

McTominay, messaggio social a tema Scudetto

McTominay ha infatti pubblicato un messaggio molto chiaro riguardo a come il Napoli debba affrontare le prossime gare, comunicando in italiano:

“Attaccando ogni minuto insieme, sudando e sanguinando fino alla fine. È l’unico modo. Forza ragazzi!”.

Quello dello scozzese è un messaggio stupendo, che conferma ancora una volta come sia davvero uno dei leader di questo spogliatoio nonostante sia arrivato a Napoli soltanto pochi mesi fa. Da applausi anche lo sforzo nell’usare l’italiano per postare questo messaggio per comunicare a tutti i tifosi: tutti questi non sono altro che simboli chiari di attaccamento alla maglia e voglia di vincere.