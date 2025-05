David e De Bruyne al Napoli, arriva il sorpasso decisivo? L’annuncio

Il Napoli si avvicina al doppio colpo David-De Bruyne: arriva l’annuncio su un sorpasso che potrebbe essere decisivo.

Il Napoli si sta giocando lo Scudetto in queste ultime giornate di Serie A, ma la mente dei tifosi è anche ai sogni di calciomercato. Le ultime notizie accostano infatti al club azzurro dei calciatori di livello assoluto: dei veri e propri colpi da sogno utili a rendere soddisfatto Antonio Conte e regalargli un organico ancora più competitivo.

I nomi che più di tutti stuzzicano le fantasie della piazza sono quelli di Jonathan David e Kevin De Bruyne. Proprio riguardo loro due, arrivano novità molto importanto.

David-De Bruyne: l’aggiornamento da Repubblica

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, infatti, De Laurentiis avrebbe dato l’ok a questo doppio colpo a parametro zero. Per loro il Napoli starebbe sempre più soprassando i club concorrenti.

Riguardo De Bruyne, infatti, il quotidiano riporta infatti il “no” del belga al Galatasaray. La concorrenza resta ed è quella dei club arabi del fondo PIF e dei Chicago Fire in MLS. Proprio il club americano, in particolare, sarebbe pronto ad un nuovo rilancio. Il giocatore nelle prossime ore prenderà una decisione più precisa sul suo futuro.

Per David, invece, sarebbe in atto un vero e proprio “derby” italiano di mercato con l’Inter. I nerazzurri sono da tempo sulle sue tracce, ma hanno oramai subito il sorpasso del club azzurro, in vantaggio ora nella corsa per il calciatore del Lille. La fiducia del Napoli starebbe quindi aumentando sempre di più anche su questo fronte.

De Bruyne e David, doppio colpo a zero?

Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio cambio di posizione rispetto al solito per il Napoli, abituato ad acquisti giovani e in genere poco avezzo ai colpi a parametro zero. Invece, Manna starebbe avanzando con sempre più fiducia per l’acquisto di questi due profili di spessore internazionale.

La concorrenza è tanta e di sicuro non sarà facile acquistare questi due calciatori. Ma, come confermato da Repubblica, sia per De Bruyne, che per David, il Napoli sembra avere una posizione abbastanza avvantaggiata rispetto alle altre società su questi calciatori. Starà al ds Manna affondare questi colpi in modo definitivo, ma di sicuro i tifosi azzurri possono sognare: non solo il campo, ma anche il calciomercato sta regalando scenari senza dubbi piacevoli.