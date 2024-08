Napoli-David Neres, si sblocca l’operazione: quando sarà ufficiale

Un dettaglio può sbloccare subito l’operazione David Neres: ecco che cosa sta aspettando il Napoli per l’acquisto del brasiliano

Tante priorità, una su tutte il centravanti. Ma il Napoli ha anche altri obiettivi. Giovanni Manna deve rinforzare la rosa. Il reparto offensivo è da risistemare, anche a causa del cambio modulo, con i due trequartisti impiegati alle spalle della punta di riferimento. E così, Conte e il suo staff hanno indicato David Neres come pedina utile a giocarsi il posto assieme a Politano, sulla trequarti e sulla fascia destra.

Classe 1997, sbocciato all’Ajax e conosciuto come talento cristallino. Il brasiliano, tra i trofei conquistati in carriera, vanta una Copa America conquistata nel 2019. Dopo aver vinto anche in Portogallo con il Benfica ha chiesto apertamente la cessione e il club non intende forzarlo e trattenerlo. Per accontentarlo, però, la società non scende a compromessi e ha tirato il prezzo fino all’ultimo, portando la trattativa con il Napoli fino al 15 agosto. Nelle ultime ore, però, la svolta.

David Neres al Napoli, ci siamo: tutto dipende dal Chelsea

L’attaccante mancino che chiede mister Conte può finalmente arrivare. Non è un segreto che il Napoli stia puntando da settimane su David Neres e che abbia dovuto fare alcuni rilanci per convincere il Benfica ad abbassare le pretese iniziali sul suo cartellino. Il giocatore sudamericano non è stato convocato per il primo match stagionale del club lusitano, inasprendo l’umore dei tifosi locali. La trattativa con gli azzurri, però, era in stato avanzato e il rischio di un infortunio di gioco avrebbe potuto far saltare tutto.

Ora, però, tra il Napoli e il Benfica sono stati ridotti tutti gli ostacoli. Il giocatore è tornato ad allenarsi con il suo club, ma ha chiaramente le valigie già pronte. Stando a quanto riporta Sky Sport, il club azzurro ha rilanciato fino a 28 milioni di euro, bonus inclusi. Tra Aurelio De Laurentiis e David Neres, invece, è stata trovata già l’intesa economica per un contratto di circa 3 milioni di euro a stagione. Il giocatore incrementerà i suoi guadagni e soprattutto proverà a confrontarsi in un campionato di livello maggiore.

La trattativa potrebbe concretizzarsi anche subito, in particolare se il Chelsea non darà il via libera a Lukaku a raggiungere la società azzurra. Infatti, contemporaneamente Manna sta lavorando anche per l’acquisto di Big Rom. Il dirigente ha formalizzato un’offerta di circa 30 milioni di euro per l’acquisto del cartellino del belga, ma manca ancora la risposta definitiva dei Blues. Se non dovessero esserci segnali positivi, allora il Napoli virerebbe immediatamente su David Neres e completerebbe quest’operazione. Lo scopo è chiaramente quello di consegnare a mister Conte un nuovo attaccante in vista della seconda giornata di campionato in programma al Maradona per il 25 agosto, contro il Bologna.