Lukaku al Napoli, manca solo un dettaglio: Manna ha il piano B

Mancano pochissimi dettagli alla formalizzazione dell’acquisto di Romelu Lukaku, ma il Napoli ha pronto il piano B

Giovanni Manna è a Londra per chiudere definitivamente l’affare Lukaku, un tormentone estivo durato fin troppo. Antonio Conte ha indicato il belga come il perfetto sostituto di Osimhen per provare a tornare ai vertici del campionato italiano. Ma fino a questo momento, il Napoli non è riuscito a trovare l’acquirente giusto del nigeriano, causando una fase di stallo sul mercato in entrata.

Nelle ultime ore, specialmente dopo la partita contro il Modena, il club azzurro ha accelerato per l’acquisto di Romelu Lukaku, a prescindere dalla cessione di Osimhen – che si spera possa arrivare quanto prima. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Napoli ha formalizzato l’offerta per l’ex bomber di Inter e Roma, proponendo 30 milioni di euro per il suo cartellino. Adesso si attende la risposta del Chelsea. E se non dovesse arrivare una risposta positiva, il club azzurro chiuderà l’altra operazione in ballo con il Benfica per l’acquisto di David Neres. In questo caso, l’intesa tra le due società sarebbe stata trovata sulla base di 28 milioni di euro, inclusi i bonus.