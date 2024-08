Futuro Simeone, doppia richiesta per il ‘cholito’: decisione a sorpresa del Napoli

Due squadre seguono da vicino Giovanni Simeone: in queste ore è arrivata la decisione del Napoli sull’attaccante argentino.

L’attacco del Napoli è stato oggetto di attente valutazioni da parte di Antonio Conte nel corso dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: l’allenatore ha avuto modo di capire in che modo poter migliorare il reparto avanzo, ovviamente partendo dall’addio di Victor Osimhe che già da mesi viene definito come giocatore in uscita. Il nigeriano non ha partecipato alle amichevoli estive, segnale evidente di come il numero 9 azzurro non sia di fatto mai rientrato concretamente nei piani di Conte.

L’allenatore ha espresso la sua idea al riguardo già da tempo: Romelu Lukaku è il centravanti identificato da Conte come obiettivo in cima alla lista dei desideri. Da qui il chiacchiericcio mediatico, la trattativa con il Chelsea ed uno scenario che ad oggi si potrebbe aprire in maniera importante: Osimhen in quel di Londra con l’ex Inter a Napoli insieme a Casadei e 50 milioni di euro che finirebbero nelle casse del club.

Questa l’idea sulla quale si stanno poggiando i discorsi tra Napoli e Chelsea in queste ore. Oltre a loro, però, in casa azzurra si dovrà anche decidere del destino di altri giocatori che fanno parte del reparto avanzato: Cheddira, Simeone e Raspadori, quest’ultimo utilizzato proprio da punta nelle ultime amichevoli del Napoli ed anche in Coppa Italia contro il Modena.

Mercato Napoli, deciso il futuro di Giovanni Simeone

Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, sulle tracce di Simeone ci sarebbero addirittura due squadre: Genoa e Betis hanno messo nel mirino l’attaccate argentino; gli spagnoli, tra l’altro, in queste ore dovrebbero chiudere un altro affare con il Napoli, portando in Spagna il difensore Natan a titolo definitivo. Oltre al brasiliano, però, il Betis avrebbe chiedo informazioni anche per Simeone, cosi come il Genoa orfano di Retegui passato all’Atalanta.

Eppure, il Napoli avrebbe preso una decisione molto chiara riguardo Simeone: al netto di quelle che sono le richieste – si legge – il club avrebbe deciso di trattenere l’ex Fiorentina, propendendo così per la cessione di Cheddira. Simone, tra l’altro, sarebbe uno dei papabili titolari proprio per la prima di campionato contro il Verona, visto i ritardi per arrivare a Romelu Lukaku.

Simeone, dunque, potrebbe restare in rosa proprio per farsi trovare pronto alle spalle del centravanti belga qualora il Napoli riuscisse concretamente a chiudere la trattativa con il Chelsea, cedere Osimhen e portare all’ombra del Vesuvio Big Rom.