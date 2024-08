Calciomercato Napoli, accordo raggiunto: Natan è a Siviglia. Le immagini

Dopo aver raggiunto l’accordo con il Betis Siviglia, Natan è volato alla volta della città andalusa per iniziare la sua nuova avventura.

Dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli solo grazie ai calci di rigore, il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la prima sfida di campionato di domenica contro il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, a tenere banco in queste ore in casa azzurra è soprattutto il calciomercato.

Come ribadito dallo stesso Antonio Conte, di fatto, il Napoli è un cantiere aperto. Dopo gli arrivi dei vari Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, infatti, il calciomercato partenopeo sta vivendo una lunga fase di stallo. I motivi principali di questa ‘pausa forzata’, sono essenzialmente le mancate uscite di alcuni calciatori. Anche se in queste ultime ore c’è stata la cessione in prestito di Natan.

Calciomercato Napoli, Natan è arrivato a Siviglia: sarà un nuovo giocatore del Betis

Il brasiliano, infatti, si è trasferito al Betis Siviglia a titolo temporaneo per un costo inferiore al milione di euro. Il club spagnolo ha strappato anche un diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni. L’operazione tra i due club è stata molto veloce, visto che Natan è atterrato in queste ore nel capoluogo andaluso.

Dopo appena un anno dal suo arrivo dal RB Brigantino, quindi, il centrale ha già cambiato squadra. Natan, di fatto, era stato comprato per sostituire Kim Min-Jae (preso dal Bayern Monaco), ma la sua avventura con il Napoli non è mai andata come tutti speravano. All’inizio, infatti, ha fatto fatica con Rudi Garcia a trovare spazio, poi si è infortunato quando aveva trovato un posto da titolare.

Lo stesso Natan, di fatto, non ha tutte le colpe, considerando tutto quello che è successo al Napoli nella stagione scorsa: dai tre cambi di panchina, passando per un calciomercato sbagliato sia in estate che in inverno, ai vari dissapori che hanno colpito diversi giocatori. Archiviata la cessione in prestito di Natan al Betis Siviglia, Giovanni Manna è al lavoro per sfoltire ancora di più la rosa.

I prossimi giocatori a lasciare i colori azzurri sono sicuramente Cajuste e Victor Osimhen. Il primo sta per essere ceduto, sempre con la formula del prestito, mentre la situazione del centravanti nigeriano è ancora lontana dall’essere rivolta. Il PSG, infatti, non sembra aver voglia di andare oltre gli 80 milioni di euro, mentre il Chelsea ancora non vuole compiere l’atto decisivo per prendere il bomber.