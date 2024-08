Neres al Napoli, l’annuncio fa esplodere di gioia Conte: Manna scatenato

Dopo la gara di ieri sera di Coppa Italia contro il Modena, il Napoli è vicino a chiudere l’acquisto di David Neres.

Dopo aver disputato i due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, il Napoli di Antonio Conte ha esordito ufficialmente nella stagione 2024/25. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno disputato il primo turno di Coppa Italia contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. I partenopei hanno sì saputo qualificarsi, ma hanno fatto soffrire un bel po’ ai tifosi accorsi in massa allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli, infatti, è riuscito a staccare il pass per il secondo turno della Coppa Italia solo dopo i calci di rigore. Il grande protagonista è stato proprio Alex Meret. Quest’ultimo, di fatto, è tra i nomi più chiacchierati del gruppo azzurro in sede di calciomercato. Tuttavia, proprio su quest’ultimo fronte, bisogna registrare un annuncio che riguarda il possibile nuovo colpo in entrata di Giovanni Manna, ovvero David Neres.

Calciomercato Napoli, David Neres è sempre più vicino al club azzurro: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli sta infatti per chiudere l’acquisto del brasiliano. La trattativa tra il club partenopeo, quindi, è l’agente del calciatore è alla battute finali, visto che Giovanni Manna è fiducioso di portare l’ex Ajax in azzurro.

Questa notizia lanciata da Fabrizio Romano, di fatto, conferma ulteriormente che l’acquisto di David Neres da parte del Napoli è davvero vicinissimo ad essere concluso. Anche perché, come riportato dai media portoghesi, il calciatore brasiliano non è stato convocato per la prima gara di campionato del Benfica contro il Famalicao.

Dopo le dichiarazioni di ieri sera di Antonio Conte, dove ha ribadito di dover intervenire in sede di calciomercato, il Napoli ha messo la freccia sia per quanto riguarda la trattativa David Neres che altri obiettivi di Giovanni. Il club partenopeo, sempre come raccolto da ‘Fabrizio Romano’, è vicino a chiudere anche per altri tre acquisti: da Gilmour, passando per Brescianini, a Romelu Lukaku.

Proprio sul belga, di fatto, il Napoli ha deciso di rilanciare. Il club partenopeo, infatti, si è stancato di aspettare la cessione di Victor Osimhen al PSG e sta cercando di chiudere il prima possibile per l’acquisto di Romelu Lukaku. Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha l’intenzione di portare il prima possibile l’ex Inter alla corte di Antonio Conte, proprio per permettergli di allenarsi con il tecnico pugliese.