Napoli-Modena, le ultime sulla formazione azzurra: Conte ha deciso l’attaccante titolare

Dopo tante voci relative al calciomercato è tempo di calcio giocato. Antonio Conte ha deciso quale sarà la formazione ufficiale azzurra.

Dopo tante amichevoli e i costanti rumors di calciomercato è tempo finalmente di calcio giocato. Domani sera il Napoli comincerà ufficialmente la sua stagione, è previsto il tutto esaurito per il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena, formazione che milita nel campionato di serie B.

Gli azzurri partono prestissimo in Coppa Italia a causa dell’ultima difficile stagione, la formazione partenopea non è andata in Europa e non si è classificata tra le prime 8 in classifica. La società ha chiamato Antonio Conte come nuovo allenatore per provare a ripartire, l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League ma occhio anche a possibili obiettivi differenti, il Napoli non gioca le coppe e Conte già in passato ci ha abituato a straordinarie imprese.

Il mercato azzurro resta però in alto mare, la formazione partenopea ha fatto poche mosse in difesa e nulla più, Manna è bloccato dalle uscite e senza cessioni non arriveranno nuovi importanti acquisti. Negli ultimi giorni si è parlato molto di affari a centrocampo e in attacco ma il mercato azzurro vive una fase di attesa. Intanto c’è il debutto stagionale e Conte ha già deciso quale sarà l’undici titolare del Napoli nella tanto attesa prima al Maradona.

Napoli-Modena, Conte ha scelto chi scenderà in campo

Nelle ultime amichevoli Conte si è affidato quasi sempre agli stessi, la squadra per il match di domani – come riporta il Corriere dello Sport – è praticamente fatta. Il consueto 3-4-2-1 con l’esordio ufficiale in maglia azzurra dei neo acquisti Buongiorno e Spinazzola, poi i soliti che erano presenti anche nella scorsa stagione.

In porta Meret, davanti a lui capitan Di Lorenzo, nelle vesti di braccetto di difesa e accanto a Rrahmani e Buongiorno. Olivera non è ancora pronto, è rientrato da poco dalle Nazionali e per questo il tecnico pugliese si affiderà ai soliti con Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce. La formazione è fatta, non ci sono particolari ballottaggi e in attacco – in attesa del risolversi della questione Osimhen – il centravanti sarà Giacomo Raspadori, autore di buone prove nell’ultima amichevole. Solo panchina per Cheddira le cui voci di mercato aumentano ora dopo ora.

Ecco l’undici titolare azzurro per Napoli-Modena:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte