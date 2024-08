Calciomercato, cambia tutto: la notizia interessa a Manna e al Napoli

Ultim’ora improvvisa sul calciomercato: arriva una grande novità che coinvolge in modo importante anche il Napoli.

Il calciomercato del Napoli non è ancora per nulla concluso. Il club azzurro deve infatti ancora sistemare tante operazioni in entrata e in uscita. In particolare, si dovrà risolvere la situazione riguardante Victor Osimhen, per poter permettere poi l’arrivo al suo posto di Romelu Lukaku. La situazione è ancora lontana però dallo sbloccarsi, viste le enormi difficoltà nel cedere il bomber nigeriano a causa della riluttanza dei top club europei a pagare i 130 milioni della clausola rescissoria del suo contratto.

Si aspetta anche la conclusione di tante altre situazioni, come quella che porterebbe all’acquisto di Marco Brescianini e Billy Gilmour. A fare spazio a loro, saranno gli addii di Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. In dubbio, anche la situazione di tanti altri azzurri come Folorunsho, Mario Rui, Cheddira e Simeone.

Calciomercato, c’è una grande novità

Insomma, Manna avrà ancora tanto da fare. Avrà però del tempo extra: secondo quanto rivelato da Michele Criscitiello, la fine del calciomercato in Serie A slitterà di qualche ora, mantenendosi sempre nella giornata di venerdì 30 agosto. Invece delle 20, il mercato finirà così alle ore 24.

Questa scelta è definita dal giornalista come una “follia”, visto che in quella sera si gioca anche Inter-Atalanta alle 20.45, il che costringerà il club a chiudere le sue trattative con la gara di campionato in corso. Per Manna, però, potrà rivelarsi un utile assistente per sfruttare del tempo in più per risolvere una delle situazioni suddette o, magari, regalare a Conte un ultimo grande colpo come David Neres.