Napoli-Milan, Conte pesca dalla Primavera: ecco chi sarà convocato

Per il big match della 30a giornata di Serie A, Antonio Conte convoca un giocatore della Primavera azzurra: ecco chi giocherà Napoli-Milan

Dopo il pareggio firmato in extremis da Lorenzo Russo contro il Pescara, la Primavera del Napoli festeggia la convocazione del classe 2006 Mattia Esposito in prima squadra.

Infatti, secondo quanto raccolto dal giornalista Ciro Troise, in vista di Napoli-Milan, Antonio Conte ha convocato il difensore centrale Esposito, che si aggregherà con la formazione partenopea per la sfida al Maradona.

Conte pesca anche dalla Primavera nelle convocazioni per Napoli-Milan: ci sarà anche il difensore centrale classe 2006 Mattia Esposito @Iamnaples — Ciro Troise (@CiroTroise) March 30, 2025

Il ragazzo è stato utilizzato da mister Conte anche nell’amichevole contro la Puteolana. E dato che ha già lavorato con la Prima Squadra, ha conquistato questa convocazione importante in Serie A, sognando e sperando che il suo debutto al Maradona arrivi il prima possibile.

Tra gli indisponibili di questa partita di campionato, sicuramente figura Leonardo Spinazzola, out per infortunio. L’esterno infatti ha accusato un problema proprio durante l’amichevole disputata nel corso della sosta per gli impegni delle Nazionali. Difficile vedere in campo dal primo minuto Anguissa, che è rientrato dal Camerun con un po’ di affaticamento.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 14:12 by Leonardo Zullo