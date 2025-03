Niente Napoli-Milan, assenza pesante: si deve operare

Problemi per Sergio Conceicao e la sua squadra: ecco il titolare che salterà Napoli-Milan, costretto ad un’operazione urgente

Nelle scorse ore, Ruben Loftus-Cheek ha accusato problemi addominali proprio durante il soggiorno a Napoli, durante il ritiro in vista della sfida di campionato al Maradona. Il centrocampista del Milan non farà parte dei convocati di mister Sergio Conceicao.

Infatti, il club rossonero fa sapere che Loftus Cheek è stato sottoposto ad alcuni esami approfonditi che hanno evidenziato un’appendicite acuta. Il calciatore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere l’appendice e quindi l’operazione lo precluderà dal big match di campionato. Un’assenza importante per il Milan, che avrebbe fatto sicuramente affidamento sul calciatore inglese.

Al posto di Loftus, giocherà probabilmente Fofana, nel terzetto di centrocampo assieme Bondo e Reijnders. Trasferta sfortunata per il britannico ex Chelsea, che sarà operato questo pomeriggio a pochissime ore dalla gara di campionato. Loftus Cheek avrebbe giocato un ruolo importante nell’ottica di arginare al meglio McTominay. In vista della sua assenza, bisognerà capire come Conceicao proverà a limitare il centrocampista scozzese del Napoli.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 15:34 by Leonardo Zullo