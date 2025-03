Napoli a Euro 2032, ecco la deadline: l’annuncio del sindaco Manfredi (VIDEO)

Ecco la deadline per la candidatura di Napoli ad EURO 2032: il sindaco Manfredi risponde al ministro Abodi e De Laurentiis

La Rotonda Diaz a Mergellina ha fatto da cornice all’evento Aura Neapolis, la convention organizzata da Fratelli d’Italia per discutere del presente e del futuro dello stadio Maradona. Sul palco, tre nomi di peso: il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Un’occasione speciale per fare il punto su un impianto che non è solo un simbolo sportivo, ma un pezzo di storia e di passione per la città. E proprio da questo incontro sono emerse novità sul destino dello stadio di Fuorigrotta e sulla candidatura di Napoli per EURO2032.

Il ministro Abodi ha messo in chiaro i tempi di questa sfida ambiziosa:

“La scelta dei cinque stadi italiani per EURO 2032 avverrà entro ottobre 2026. I cantieri, invece, devono partire tra aprile-maggio del 2027″

Parole che suonano come una sveglia per Napoli, che al momento si trova in bilico. Lo stadio Maradona, con i suoi anni sulle spalle e le sue criticità, non sembra ancora pronto per ospitare una manifestazione di portata internazionale come gli Europei.

Stadio Maradona e EURO2032: Napoli è Pronta alla Sfida?

Il sindaco Manfredi non si tira indietro e fissa una scadenza:

“Io penso che l’estate sarà il termine di questo approfondimento tecnico che stiamo facendo, per settembre si deve decidere”. Insomma, l’estate 2025 sarà un crocevia decisivo per capire se Napoli potrà giocarsi le sue carte per EURO2032″

E mentre i tifosi sognano di vedere il loro stadio brillare sotto i riflettori europei, l’incontro di Aura Neapolis ha acceso una luce su un percorso fatto di speranze e ostacoli. La strada è lunga, ma il cuore in mano dei napoletani potrebbe fare la differenza. Riuscirà la città a trasformare il Maradona in un impianto all’altezza di un evento così prestigioso? Le prossime mosse saranno cruciali.

Parliamoci chiaro: ospitare EURO2032 non è una passeggiata. Il torneo, che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia, richiede stadi moderni, funzionali e capaci di accogliere migliaia di tifosi da tutto il mondo. Il ministro Abodi ha tracciato una timeline precisa: entro ottobre 2026 sapremo quali saranno i cinque stadi italiani scelti, e i lavori dovranno iniziare nella primavera del 2027. Per Napoli, questo significa correre contro il tempo. Lo stadio Maradona, pur essendo un’icona del calcio mondiale – chi non ricorda i ruggiti della folla ai tempi di Diego? – oggi mostra i segni del tempo, con strutture datate e problemi logistici che non passano inosservati.

Ma guai a darla per vinta. La città ha una tradizione di resilienza che non si piega facilmente. L’approfondimento tecnico citato da Manfredi è già in corso, e l’estate sarà il momento della verità. Se tutto andrà per il verso giusto, a settembre potremmo avere la conferma che il Maradona è in lizza per diventare uno dei protagonisti di EURO2032.

Il Ruolo di Manfredi e De Laurentiis nel Futuro del Maradona

Il sindaco Manfredi e il presidente De Laurentiis sono stati due voci chiave ad Aura Neapolis, e non è un caso. Da una parte, Manfredi porta la visione istituzionale: il Comune deve coordinare i lavori e garantire che lo stadio rispetti gli standard UEFA. Dall’altra, De Laurentiis rappresenta il Napoli, il club che vive il Maradona ogni giorno e che ha tutto l’interesse a giocare in un impianto degno delle sue ambizioni. La loro collaborazione sarà fondamentale per trasformare un’idea in realtà.

Manfredi ha sottolineato l’importanza dell’estate come deadline per gli studi tecnici, ma dietro quelle parole c’è un impegno che va oltre la burocrazia. De Laurentiis, invece, potrebbe spingere per un restyling che non solo prepari lo stadio agli Europei, ma lo renda anche un gioiello per il calcio italiano. Non a caso, il patron azzurro ha espresso la volontà di restare proprio a Fuorigrotta con il suo Napoli, anziché virare su altri progetti che prevederebbero la creazione di un nuovo impianto sportivo.

Candidatura Napoli EURO2032: Cosa Serve per Vincere?

La candidatura di Napoli per EURO2032 è una partita ancora tutta da giocare. Il ministro Abodi ha chiarito che la decisione finale arriverà entro ottobre 2026, ma il lavoro vero inizia molto prima. Per vincere, lo stadio Maradona dovrà essere più di un semplice impianto: dovrà essere un simbolo di modernità e accoglienza. Pensate ai grandi stadi europei, come l’Allianz Arena o il Wanda Metropolitano: tecnologia, comfort e sicurezza sono il minimo sindacale. Napoli può farcela, ma serve un progetto ambizioso e, soprattutto, concreto.

E poi c’è l’anima della città, che potrebbe fare la differenza. Provate a immaginare migliaia di tifosi europei che sbarcano a Napoli, accolti dal calore partenopeo, dai profumi della pizza e dal panorama del Golfo. Uno stadio rinnovato sarebbe la ciliegina sulla torta, un biglietto da visita per dimostrare che Napoli non è solo passato glorioso, ma anche futuro radioso. La scadenza di settembre, come ha detto Manfredi, sarà il primo banco di prova.

