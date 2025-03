Passo falso dell’Atalanta, altro KO: cambia la classifica di Serie A

L’Atalanta commette un passo falso in vista della corsa Scudetto e regala una grande chance a Inter e Napoli che possono scappare via

Moise Kean frena l’Atalanta e continua il suo momento di forma straordinario. Il gol dell’attaccante della Fiorentina realizzato al 45′ del primo tempo permette a mister Palladino di agguantare in classifica il settimo posto occupato dalla Lazio. Ora entrambe le formazioni si trovano a 51 punti, a sole 5 lunghezze dalla zona Champions League. I biancocelesti, però, devono ancora scendere in campo contro il Torino.

Si tratta del secondo KO di fila per i nerazzurri. Ma se si approfondisce meglio l’andamento dell’Atalanta, è possibile notare che nelle ultime 4 partite sono stati conquistati solo 4 punti: una vittoria clamorosa contro la Juventus e uno scialbo pareggio contro il Venezia.

La squadra di Gasperini rischia di compromettere il suo percorso verso la lotta Scudetto, anche se resta appollaiata e speranzosa di poter recuperare il margine contro Inter e Napoli. Questa battaglia a tre, giornata dopo giornata, diventa una sfida a due. Ora il Napoli è chiamato a rispondere con una vittoria e allontanarsi definitivamente dall’Atalanta.

La classifica di Serie A:

1. Inter 64*

2. Napoli 61*

3. Atalanta 58

4. Bologna 56

5. Juventus 55

6. Roma 52

7. Lazio 51*

8. Fiorentina 51

9. Milan 47*

10. Udinese 40*

11. Torino 38*

12. Genoa 35

13. Como 30

14. Verona 29

15. Cagliari 29

16. Parma 25

17. Lecce 25

18. Empoli 23

19. Venezia 20

20. Monza 15

*una partita da giocare

Last Updated on 30 Mar 2025 – 16:57 by Leonardo Zullo