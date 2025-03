Non solo Alemao e Careca, a Napoli-Milan ci sarà l’idolo dei tifosi azzurri

In vista di Napoli-Milan ci sarà una sorpresa sugli spalti: infatti, saranno ospiti Alemao, Careca e un altro idolo degli azzurri

Il big match della 30a giornata prevede una sorpresa sugli spalti del Diego Armando Maradona. Da giorni nel territorio campano sono presenti le due leggende brasiliane dell’era maradoniana: Alemao e Careca.

I due ex azzurri hanno partecipato a diversi eventi e si tratterranno in città ancora per qualche giorno. Alemao e Careca sono apprezzatissimi a Napoli, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei napoletani. D’altronde sono stati due fuoriclasse assoluti. Hanno scritto pagine importanti per la storia del club. Gol e assist memorabili. E assieme a Maradona hanno rappresentato il Napoli in Sud America.

Alemao, Careca e…il Pocho a Napoli-Milan

La visita in città dei due brasiliani coincide anche con il super match di campionato. E quale miglior occasione per vivere l’atmosfera di un Maradona pieno, prendersi gli applausi e tutto il calore del pubblico partenopeo?

Ma Careca e Alemao non sono soli. Infatti, questa sera per Napoli-Milan ci sarà anche un ospite graditissimo: Ezequiel Lavezzi. Il Pocho torna a Napoli come svelato dal quotidiano Il Mattino. L’argentino è stato al famoso ristornate Mimì alla Ferrovia, nei pressi di Piazza Garibaldi. Proprio nel celebre locale, assieme al proprietario, Lavezzi si è fatto immortalare mentre impiattava pasta e patate, piatto forte del ristorante.

Napoli-Milan, parterre ricco di star

In occasione della sfida di campionato, oltre a Lavezzi e gli altri due ex calciatori del Napoli, ci sarà anche spazio allo show. Infatti, sarà presente Serena Brancale, autrice della canzone di Sanremo Anema e Core.

Il brano, tormentone delle ultime settimane, è anche un bellissimo omaggio al cantante napoletano Pino Daniele. E non a caso, per Napoli-Fiorentina le curve del Maradona hanno rappresentato queste due bellissime parole sugli spalti. Una coreografia spettacolare che ha chiaramente fatto il giro del web.

La stessa autrice pugliese è rimasta incantata dell’atmosfera del Maradona e ha colto con entusiasmo l’invito del Napoli per poter cantare proprio la sua canzone a pochi minuti dal big match di Serie A. Serena Brancale non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e la cultura napoletana. D’altronde, nasce come cantante blues, ispirandosi proprio a Pino Daniele.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 16:28 by Leonardo Zullo