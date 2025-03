“I soldi ce li metto io”, restyling Stadio Maradona: De Laurentiis è netto

Aurelio De Laurentiis ha dato un annuncio molto importante sullo Stadio Maradona.

Il Napoli, è atteso dalla gara di questa sera contro il Milan. Gli azzurri, di fatto, devono cercare di battere il Milan per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista.

Anche perché la squadra di Simone Inzaghi è attesa dalla sfida casalinga contro l’Udinese. Nel frattempo, però, per i tifosi del Napoli sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti di Aurelio De Laurentiis sullo Stadio Diego Armando Maradona.

Il presidente del Napoli, a margine dell’evento ‘Aurea Neapolis’, festa di Fratelli d’Italia alla Rotonda Diaz’, si è soffermato così sulla situazione che riguarda l’impianto sportivo di Fuorigrotta:

Aurelio De Laurentiis ha poi concluso il suo intervento:

“Ogni intervento strutturale potrebbe creare dei problemi, come accaduto due anni fa sotto la Curva. Se volessimo avvicinare gli spalti, di fatto, dovremmo affrontare lavori che ogni anno ridurrebbero la capienza di 18mila spettatori per settore. Questo, ipotizzando un intervento per settore, può essere completato in un anno. Il problema è un altro…Manfredi aveva parlato di riaprire il terzo anello, ma io l’avevo pensato di realizzare dei salottini per aziende e rappresentanze. Chi acquista questi spazi lo fa motivi di rappresentanza e di ospitalità, più che per semplice passione sportiva. Fondi per il Maradona? Li metterò io, ma la fattibilità dei lavori dipende dalle verifiche in corso. Ho detto ad Abodi che era inutile fare dei controlli per capire se Napoli potrà ospitare gare di Euro 2032. Dovrebbe decidere una scadenza: se Napoli non completa il restyling entro il 2029, si scelga un’altra città. Tra un anno non saremo pronti. C’è il problema legato al commerciale. Dove faccio il centro commerciale al Centro Direzionale? L’ho chiesto circa sette mesi fa e mi è stato negato”.