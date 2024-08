Dal Napoli al Parma, non solo Gaetano: sondaggio per il difensore

Asse di mercato caldissimo fra Napoli e Parma: oltre a Gaetano e Cheddira, sondaggio dei ducali per il difensore

In casa Napoli procedono a grande ritmo le operazioni di mercato. Sono ore caldissime per la cessione di Cajuste, che andrà al Brentford: accordo raggiunto e addio, al suo posto arriverà Brescinini.

Una doppia operazione quindi, che potrebbe essere seguita anche da un altro acquisto, quello di Gilmour: presto ci sarà un nuovo rilancio col Brighton per provare a chiudere.

Riapriamo però il capitolo cessioni: è vicinissima anche quella di Gaetano al Parma, gli azzurri dovrebbero incassare circa 10 milioni (fra parte fissa e bonus). Ma coi ducali potrebbero concretizzarsi anche altre situazioni.

Fabio Pecchia ha mostrato interesse anche per altri due calciatori: fra questi c’è l’attaccante Cheddira, con il quale ci sono già dei dialoghi in corso. Ma non è finita qui, perché il Parma avrebbe fatto un sondaggio anche per un altro giocatore azzurro.

Triplo affare con il Parma: piace anche il difensore

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sui suoi canali social, il Parma ha mostrato interesse per il difensore Natan e presto potrebbe fare una proposta.

Oggi infatti è previsto un incontro fra le due società per approfondire tutti i discorsi: per chiudere l’affare Gaetano e, nel frattempo, provare ad andare avanti su Cheddira e, appunto, Natan.

Per quanto riguarda il difensore brasiliano, il Parma sarebbe intenzionato a chiedere un prestito. Da capire se secco o se con opzione di acquisto.

Il Napoli riflette: il calciatore piace a Conte anche perché è un mancino ed è una caratteristica fondamentale per una difesa a tre come quella del tecnico leccese.

D’altro canto, però, per lui potrebbe esserci poco spazio con Buongiorno e Rafa Marin e così andare via in prestito potrebbe essere un’idea.

Gli azzurri potrebbero darlo via in prestito secco così da non perdere il controllo sul calciatore. A 23 anni, la società è ancora convinta del suo potenziale e vuole provare a preservare l’investimento di un anno fa.

Oggi quindi l’incontro fra le società per capire la fattibilità di questa clamorosa tripla operazione di mercato. Giovanni Manna potrebbe approfittarne per chiedere informazioni su due giocatori che piacciono particolarmente.

Uno è il giovane difensore Alessandro Circati, reduce da un’ottima stagione in Serie B; l’altro, invece, molto più noto, è Dennis Man, l’esterno rumeno dotato di grande talento. La soluzione per l’esterno d’attacco potrebbe essere lui, ma la trattativa sarebbe staccata da quella per Gaetano.