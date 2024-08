Sospiro di sollievo per Conte: l’infortunio non preoccupa

Nessuna preoccupazione in casa Napoli per l’infortunio del calciatore: potrebbe essere presto di nuovo a disposizione di Conte

Si sta per avvicinare la fine di questo ritiro pre-campionato. Il Napoli sabato ha disputato l’ultimo test prima degli impegni ufficiali: gli azzurri saranno in campo al Maradona il 10 agosto per il primo turno di Coppa Italia contro il Modena.

L’ultima amichevole non è andata benissimo: dopo una buona scia di vittorie e, soprattutto, prestazioni, contro la squadra di Michel si sono notate le prime difficoltà.

Il percorso tecnico dei catalani è lungo e, nell’ultima stagione, sono riusciti a guadagnare l’incredibile qualificazione in Champions League.

Parliamo quindi di una squadra interessante, che ha una forte identità dal punto di vista del gioco e ha grosse certezze, nonostante le cessioni importanti. Certezze che il Napoli di Conte sta appena iniziando a costruire.

Oltre alla sconfitta, contro il Girona c’è stato anche un infortunio che ha fatto preoccupare lo staff.

Niente di preoccupante, tornerà presto a disposizione

Nel corso della partita Pasquale Mazzocchi si è dovuto fermare per una botta alla caviglia sinistra che ha fatto temere un infortunio serio, ma per fortuna non è così.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, le condizioni dell’esterno non destano preoccupazione. Si tratta solo di una distorsione e nulla più, un po’ di riposo e sarà nuovamente a disposizione di Conte, probabilmente anche per la partita di sabato contro il Modena.

Un sospiro di sollievo per il tecnico leccese, che nel frattempo è in attesa di rinforzi sul mercato.

La questione Osimhen sta complicando i piani: Conte aspetta un nuovo centrocampista (Gilmour), un esterno d’attacco (Berardi o David Neres) e, ovviamente, Romelu Lukaku.