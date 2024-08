Scambio clamoroso e Napoli spiazzato: l’affare scuote la Serie A

L’idea è clamorosa: le due squadre di Serie A starebbero pensando ad un incredibile scambio, coinvolto anche il Napoli

Finora è stato un mercato scialbo e privo di colpi di scena interessanti. La squadra più attiva è stata sicuramente la Juventus con quattro acquisti importanti (e Giuntoli non ha intenzione di fermarsi qui). Dietro c’è la Roma, con il doppio colpo Soulé e Dovbyk.

Lo squillo del Napoli si chiama Alessandro Buongiorno, un acquisto da quasi 40 milioni: un rinforzo necessario per la difesa. Insieme a lui anche Rafa Marin, un altro centrale, e l’esterno Spinazzola a zero. E stop.

La non cessione di Osimhen sta bloccando le manovre in entrata: senza la sua uscita, e quindi senza l’incasso, è complicato arrivare a chiudere altre operazioni, fra cui quella già impostata Lukaku (ma non solo).

Giovanni Manna sta continuando a trattare per nuovi innesti: Gilmour è un nome sempre più caldo ed è staccato dalla questione Osimhen perché potrebbe arrivare per “soli” 13 milioni. Più complicato invece arrivare a David Neres, che costa 25 milioni.

A proposito di esterni: fra le suggestioni di questo mercato azzurro c’è anche Federico Chiesa, messo ufficialmente sul mercato dalla Juventus, ma l’ultima indiscrezione in merito al suo futuro è davvero clamorosa.

Chiesa all’Inter in uno scambio incredibile, i dettagli

Chiesa ha ricevuto apprezzamenti da Daniele De Rossi in tempi non sospetti, ma non ne è stato convinto. Così si è preso del tempo per decidere: niente da fare con il Tottenham, che ha fatto un sondaggio e poco più, mentre resta in piedi l’idea Napoli ma solo se dovessero incastrarsi alcune situazioni.

Gli azzurri pensavano ad uno scambio con Giacomo Raspadori, che però non ha scaldato Giuntoli. Inoltre, l’ex Sassuolo, in questo momento è anche lui un po’ bloccato dalla questione Osimhen: Conte infatti ha schierato lui da centravanti titolare contro Brest e Girona.

Sullo sfondo resta l’Inter, che però non può fare grandi manovre di mercato a causa dei paletti imposti da Oaktree. Marotta sarebbe ben felice di prenderlo a parametro zero fra un anno ma la situazione Chiesa va risolta in questa sessione.

Ecco quindi che in casa nerazzurra, scrive Tuttosport, si starebbe facendo avanti un’idea clamorosa.

L’esterno italiano all’Inter in cambio del cartellino di Davide Frattesi, che quindi si trasferirebbe dopo un solo anno alla Juventus.

Un’idea clamorosa che arriva direttamente da Torino ma che, in queste ore, non ha trovato conferme. Difficilmente l’Inter si priverà infatti dell’ex Sassuolo, acquistato per una cifra enorme nella scorsa sessione di mercato.

Un investimento da preservare quindi ed è per questo che diventa complicato pensare che si possa concretizzare questa incredibile trattativa.