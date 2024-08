Hanno detto sì al Napoli: pronto il triplo colpo

Pronti tre acquisti per il Napoli: la società azzurra è pronta a chiudere e accontentare Conte, cosa manca per la chiusura definitiva

Il pre campionato del Napoli è sempre più vicino alla fine. Dopo l’ultima amichevole contro il Girona, gli azzurri sono scesi di nuovo in campo stamattina per un allenamento congiunto con la Casertana. Dopodiché, il prossimo impegno è il primo ufficiale contro il Modena in Coppa Italia.

La sconfitta contro i catalani di ieri è solo un piccolo campanello d’allarme: Antonio Conte può comunque dirsi soddisfatto per il lavoro svolto nel corso di questo ritiro, anche se potrebbe essere ancora più contento con qualche acquisto sul mercato.

Ottime le operazioni in entrata finora: Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Ma non basta, e questo lo sanno tutti. Il problema è ancora la questione Osimhen, che ancora non si sblocca.

Il Napoli aspetta offerte ufficiali da parte del Paris Saint-Germain o dai club inglesi interessati, con Chelsea e Arsenal in prima fila, ma per adesso non sono arrivate.

Nel frattempo Giovanni Manna lavora in entrata per portare avanti le trattative e ha già incassato il sì di tre giocatori.

Manna ha già incassato il loro sì: cosa manca per tre acquisti

Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere per un triplo colpo che farebbe molto felice Antonio Conte. Un rinforzo per gli altri reparti quindi, ad esclusione della difesa che ha già visto il doppio ingresso di Buongiorno e Rafa Marin.

Per quanto riguarda il centrocampo, il nome è sempre quello di Billy Gilmour: lo scozzese è stato scelto da tempo e lui ha detto sì, Manna è pronto a chiudere per 13 milioni. Presto farà una nuova offerta che dovrebbe convincere il Brighton ad accettare.

Dopodiché si passa all’attacco: su Romelu Lukaku non c’è più nessun dubbio, lui continua a rifiutare tutte le proposte perché aspetta solo il via libera definitivo da Napoli.

Il terzo acquisto riguarda ancora l’attacco ma sulle fasce: David Neres è stato scelto come rinforzo ideale perché in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Anche il brasiliano, come gli altri due, ha già mostrato entusiasmo all’idea di vestire la maglia azzurra.

Tutte queste operazioni sono ben impostate e pronte per essere chiuse, manca però il passaggio più importante: la cessione di Osimhen, che darebbe agli azzurri le possibilità economiche per definire questo triplo colpo e rinforzare la squadra.

Una condizione che però non riguarda l’affare Gilmour, che non è legato alla questione del nigeriano.