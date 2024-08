Colpo a rischio, il Napoli deve fare in fretta: il tempo sta per scadere

L’acquisto rischia di saltare: il tempo passa ma il Napoli ancora non chiude. Bisogna fare in fretta per non perderlo

Le manovre di mercato del Napoli hanno subito un brusco stop dopo un ottimo inizio con le tre operazioni Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola.

Antonio Conte è in attesa di sviluppi: dopo aver sistemato la difesa, ha chiesto almeno un rinforzo per gli altri reparti.

Un centrocampista centrale che possa quindi sostituire Zielinski ed essere una buona alternativa a Lobotka e Zambo Anguissa, che saranno i due intoccabili titolari in mezzo al campo.

Il nome più caldo è sempre quello di Gilmour del Brighton: l’operazione si può chiudere ad una cifra intorno ai 13 milioni, una cifra decisamente alla portata per il club partenopeo.

Si cerca anche un esterno d’attacco, un ricambio di Kvaratskhelia e Politano: piace tantissimo David Neres ma occhio all’occasione Berardi.

Infine, l’acquisto più importante: il centravanti.

Non può aspettare all’infinito: l’affare rischia di saltare

La questione attaccante è la più spinosa perché è inevitabilmente legata alla cessione di Osimhen. Senza l’addio del nigeriano, out anche contro il Girona, l’acquisto di una nuova punta si fa più complicata.

Un problema per Conte: i primi impegni ufficiali sono vicinissimi (il primo il 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia) e per ora manca uno degli elementi più cruciali.

Il sostituto di Osimhen è stato scelto da tempi non sospetti: è Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dopo l’anno in prestito alla Roma.

L’attaccante è fuori rosa: mentre la squadra è negli States per la tournée, lui è rimasto a Londra per continuare ad allenarsi da solo e tenersi in forma, in attesa di un via libera definitivo da Napoli.

Via libera che, a causa della vicenda Osimhen, ancora non arriva.

Nel frattempo altre squadre si stanno facendo avanti: lui continua a rifiutare ma, come scrive Il Mattino, non può farlo all’infinito.

I tempi cominciano a stringere e tutti hanno fretta di risolvere la questione il prima possibile. Lukaku aspetta solo gli azzurri, ha dato la sua parola a Conte e ha intenzione di mantenerla, ma se la situazione dovesse rimanere bloccata ancora nei prossimi giorni, allora sarà costretto a prendere in considerazione altre proposte.

Al momento quella più concreta è dell’Aston Villa, pronto ad acquistare il belga a titolo definitivo.

Insomma, bisogna fare in fretta per evitare di perdere l’obiettivo, anche perché nel frattempo le alternative scarseggiano (Dovbyk del Girona è andato alla Roma e Sorloth all’Atletico Madrid).