Careca e Alemao da pelle d’oca: dichiarazione d’amore al Napoli, avete sentito?

Napoli Milan, arrivano le parole di due leggende della storia partenopea: ecco quanto affermato da Careca ed Alemao.

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a mettere in mostra una prestazione convincente e vincente e per rispondere all’Inter e per uscire definitivamente da un periodo di crisi in cui gli azzurri hanno fatto fatica a trovare i tre punti. Prima dell’inizio di un match dai corsi e ricorsi storici, Careca ed Alemao, due profili leggendari della storia partenopea, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Careca ed Alemao d’accordo: “Bellissimo ritrovare questa tifoseria, essere qui è speciale”

Rispetto alle emozioni provate al ritorno al Maradona e sulla partita di questa sera, Careca ha affermato:

“Sempre una grande emozione, la mia casa è qua. Ho vissuto sei anni qui e la tifoseria è molto speciale. Ho fatto tanti gol tra qui e Milano, spero oggi in un risultato positivo. Ce n’è bisogno per non perdere il treno Scudetto”.

Alemao, d’accordo con Careca, ha messo in evidenza le sue sensazioni in vista dell’importantissimo match tra Napoli e Milan:

“È stato bellissimo ritrovare questa tifoseria. Essere qui in campo è un qualcosa di speciale, vengono in mente i nostri gol e le nostre vittorie. Penso come Antonio che questa è una partita estremamente importante. Possiamo farcela, siamo una buonissima squadra. Malgrado qualche risultato non buono, abbiamo comunque voglia di vincere e spero che il gol arrivi il prima possibile così il match diventa più facile“.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 20:41 by Carmine Acierno