Annuncio di Ibrahimovic prima di Napoli-Milan, il dirigente parla del marcato affare di calciomercato e svela un retroscena imperdibile.

Tra i cori dagli spalti e il classico sottofondo musicale di ogni prepartita, Zlatan Ibrahimovic si è lasciato andare ad alcune confessioni prima di Napoli-Milan. La super sfida dello stadio Maradona è in programma stasera alle 20.45. Gli azzurri devono vincere per non veder scappare la capolista Inter, che ha già allungato momentaneamente con la vittoria odierna sull’Udinese. Parlando ai microfoni di “Dazn“, il dirigente milanista ha svelato alcuni retroscena tra mercato e vita privata. In particolare, ad attirare l’attenzione è stato il dietro le quinte sul suo rapporto con Fabio Cannavaro e la città partenopea.

Calciomercato Napoli, Ibrahimovic ammette: “Ero vicino agli azzurri”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a pochi minuti dal calcio di inizio di Napoli-Milan, gara valevole per la 30a giornata di Serie A. Il dirigente rossonero, con una breve dichiarazione, ha confermato alcune indiscrezioni di calciomercato e ha svelato un retroscena:

“Napoli? Ero vicino, circa 5/6 anni fa. Adesso ho avuto tanta adrenalina entrando in questo stadio. In motorino con Cannavaro? Sì, mi ha portato in giro per la città”.

Napoli-Milan di stasera sarà un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le società. Il Napoli, in particolare, dovrà vincere per non rischiare di perdere definitivamente il contatto con la capolista Inter.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 20:33 by Francesco Fildi