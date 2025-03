Napoli – Milan, esce dal campo per infortunio: il big tiene in ansia Conte

Napoli Milan, problemi per un big partenopeo: Conte costretto alla sostituzione a gara in corso.

Tegola per Antonio Conte: brutte notizie in casa Napoli. Intorno all’ 80esimo minuto di gioco, infatti, Stanislav Lobotka ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio, secondo quanto riportato da Dazn. Il numero 68 è stato sostituito da Juan Jesus poichè Antonio Conte non ha più centrocampisti a disposizione.

L’allenatore salentino non ha avuto la possibilità di schierare un centrocampista poichè aveva già speso la sostituzione in precedenza con Billing che è subentrato ad Anguissa e perchè McTominay non ha potuto disputare il match per via di una sindrome influenzale che lo ha colpito a ridosso del match di questa sera.

