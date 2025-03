LIVE – Napoli-Milan, assenza pesantissima per gli azzurri: le ufficiali

Serata di quelle dalle grandi occasioni quella in scena, questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: la squadra azzurra affronta il Milan in una grande classica della Serie A.

Una serata davvero importante per il Napoli, da cui gli azzurri potranno ricavare dei segnali importanti per quanto concerne le speranze Scudetto. La situazione non è certamente tra le più agevoli, considerando che non sarà facile scalzare la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, però, lo stesso Antonio Conte ha chiarito come sia impossibile non crederci, motivo per cui tutto il Diego Armando Maradona è pronto a supportare senza sosta i propri beniamini nella sfida contro il Milan.

In palio, ci sono tre punti che possono essere pesanti nell’economia di una stagione che comunque resta positiva per i partenopei. Va considerato, inoltre, che il Napoli ha una striscia negativa nei precedenti casalinghi degli ultimi anni contro i rossoneri, con la vittoria che manca da fin troppo tempo.

Napoli – Milan, la diretta testuale del match

[PREMI F5 O CLICCA SU AGGIORNA PER SEGUIRE IN TEMPO REALE LA DIRETTA TESTUALE DELLA SFIDA]

Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45

Formazioni Napoli – Milan: le scelte ufficiali

Con quali formazioni scenderanno in campo il Napoli e il Milan, nella sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A? Diverse le novità, sia da una parte che dall’altra. Out McTominay per sindrome influenzale.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka, Gilmour; Politano, Anguissa Neres; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Pavlovic, Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. Allenatore: Sergio Conceicao.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 19:55 by Francesco Fildi