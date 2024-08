DIRETTA – Napoli-Girona, le formazioni ufficiali: Conte conferma le scelte

Ultima amichevole del Napoli di Antonio Conte al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro contro : le formazioni ufficiali e la scelta su Osimhen

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona, ultimo test prestagionale degli azzurri a Castel di Sangro, prima del debutto ufficiale in Coppa Italia in programma al Maradona il 10 agosto.

Dopo il successo per 1-0 contro il Brest, Antonio Conte sfida un club rivelazione della scorsa stagione de La Liga. Infatti, per diverso tempo il Girona ha accarezzato la possibilità di conquistare anche il campionato. In ogni caso, la qualificazione in Champions League rappresenta una vera e propria impresa sportiva per i biancorossi.

Delicata sfida per il Napoli, che prima di quest’amichevole hanno dimostrato una certa solidità difensiva. Nei primi quattro test zero gol subiti. Ma questa partita è delicata anche per lo staff, perché Conte deve sciogliere i suoi ultimi dubbi e deve tirare le somme dopo i due ritiri svolti tra Dimaro e Castel di Sangro.

Napoli-Girona, Osimhen non convocato: le formazioni ufficiali

Antonio Conte conferma gli undici che hanno già disputato l’incontro con il Brest. Raspadori punto di riferimento in avanti, sostenuto da Kvara e Politano. Nessuna novità tattica, con Buongiorno provato ancora una volta braccetto di sinistra. In panchina è presente anche Rafa Marin, che per infortunio non ha preso parte all’ultimo test. Ancora fuori dai convocati, come prevedibile, Victor Osimhen.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, David Lopez, Blind, Frances; Yangel Herrera, Van de Beek, Ivan Martin; Portu, Valery, Bryan Gil