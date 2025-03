Anche il Napoli su Solet, l’Udinese apre alla cessione

L’Udinese apre alla cessione dei suoi gioielli, tra cui Oumar Solet, difensore che piace molto anche al Napoli e all’Inter

L’Udinese è una fucina di talenti. Lo è da sempre. E tra i giocatori che più interessano al Napoli figura anche il difensore centrale Oumar Solet.

La società partenopea ha appena bloccato Luca Marianucci, difensore dell’Empoli e che ha una bozza di accordo con il Napoli per la prossima stagione. Manna è a lavoro per la costruzione della rosa 2025-26. Bisogna ringiovanire, ma anche rinforzare. E tra i profili individuati ci sarebbe anche Solet, che piace molto all’Inter.

Napoli e Inter su Solet, parla Nani: “Rispettiamo la volontà del calciatore”

Nel corso del pre-partita Inter-Udinese, il direttore sportivo Gianluca Nani ha risposto alle domande di DAZN, legate specialmente ai rumors di mercato su Solet e l’Inter:

“Solet sta facendo benissimo, non ha saltato una partita e non ha saltato un allenamento. Mi preoccuperei se non ce li chiedessero. Noi non abbiamo necessità di vendere, ma quando arriverà una società importante, rispettiamo il volere del giocatore e li lasciamo andare. Non dobbiamo preoccuparci di chi parte, ma il club si deve preoccupare di chi arriva per sostituirlo”

Il classe 2000, dunque, potrebbe essere ceduto al termine di questa stagione. L’Udinese non blinda i suoi migliori calciatori, ma li lascerà partire se dovessero arrivare offerte importanti. E per Solet servirebbe una cifra vicina ai 30 milioni per lasciarlo partire. Il giocatore ha potenziale e può ancora crescere. Ha tutto per giocare un ruolo da protagonista in Serie A.

Il futuro di Lucca

Oltre a Solet, il Napoli e l’Inter hanno messo nel proprio radar anche Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese sta rubando la scena per una buona continuità nel trovare la marcatura. Sta sicuramente aiutando l’Udinese a disputare una stagione tranquilla.

Nel corso di una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha rivelato una preferenza verso la Serie A anziché un altro viaggio all’estero, poiché il campionato italiano gli dà maggior adrenalina. Anche su Lucca e su altri profili bianconeri, Nani è intervenuto a Sky rivelando che non piace solo ai nerazzurri, ma altre società sarebbero tentate dall’acquisto del suo cartellino.

Per la prossima stagione, il Napoli cerca un vice-Lukaku, con caratteristiche diverse da quelle di Simeone e Raspadori. Lucca potrebbe fare a caso di Antonio Conte e della squadra.

