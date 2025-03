“Per lo Scudetto è finita”, l’annuncio prima di Napoli-Milan

A pochissime ore dal big match tra Napoli e Milan arriva un annuncio che cambia lo scenario per la corsa Scudetto.

Il Napoli si gioca una fetta importante del proprio destino e della corsa Scudetto. La formazione azzurra deve battere il Milan per tornare a spaventare la primissima della classe, l’Inter, protagonista di questo rush finale in tutte le competizioni.

La formazione di Antonio Conte ha arrestato la sua corsa, pareggiando qualche partita di troppo. Ad esempio contro il Venezia, Udinese, ma anche contro Lazio e Roma. Inoltre, quella sconfitta scottante a Como ha lasciato l’amaro in bocca, specialmente per com’è stata giocata male la partita.

Intanto una squadra si sfila dalla corsa Scudetto, autoeliminandosi dopo una pessima prestazione offerta all’Artemio Franchi di Firenze. Infatti, l’Atalanta ha perso contro la Fiorentina a causa della rete di Moise Kean, ma a preoccupare è stata la deludente performance e il poco cinismo sotto porta. Zero tiri nello specchio in novanta minuti di gara. Per Gasperini è un chiaro segnale.

Inter e Napoli per lo Scudetto, l’Atalanta abbandona la corsa

Deluso e amareggiato per aver abbandonato la corsa Scudetto dopo appena due KO di fila e con altre otto partite ancora da disputare. Ma la prestazione contro la Fiorentina e la poca esperienza in questi frangenti sono chiaramente segnali forti che un uomo di calcio esperto come Gian Piero Gasperini sa cogliere.

Per il tecnico della Dea non ci sono più dubbi. L’Atalanta dice addio alla corsa dello Scudetto. L’ha accarezzato per diverso tempo, specialmente dopo aver vinto 4-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium ed aver rimesso tutto in discussione. Ma quel successo non è stato seguito da altri risultati utili. Anzi, successivamente c’è stata la sconfitta in casa contro l’Inter, in uno scontro diretto che ha mostrato limiti dell’Atalanta e potenzialità della corazzata di Simone Inzaghi.

Gasperini nel post-gara di Fiorentina-Atalanta ha definitivamente alzato bandiera bianca:

“Direi che è finita per la corsa Scudetto. Un sogno impossibile, già sparito dopo la sconfitta contro l’Atalanta, dove però abbiamo giocato bene, con slancio e positività”

Il futuro di Gasperini

Il tecnico nerazzurro ha anche risposto alle domande sul futuro. Di recente ha rivelato di non voler rinnovare con la società bergamasca, facendo intendere che il ciclo sia ormai finito. Gasp ha ancora un anno di contratto, ma con questi presupposti si potrebbe arrivare ad una separazione a fine stagione.

E nel post gara ha rimarcato:

“Sono stato molto chiaro sul futuro che so io, poi non so cosa possa succedere. Si deve guardare avanti nella vita, guardare indietro non serve a nulla”

Last Updated on 30 Mar 2025 – 18:45 by Leonardo Zullo