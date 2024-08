Napoli, Conte ha già scelto la formazione che giocherà contro il Modena: ecco il centravanti

Antonio Conte ha già scelto la formazione che scenderà in campo contro il Modena: le ultime riguardo il centravanti

Il Napoli scenderà in campo contro il Modena sabato 10 agosto, in quella che sarà la prima partita ufficiale di Antonio Conte in panchina. L’obiettivo è chiaramente quello di iniziare bene avanzando al turno successivo in Coppa Italia, dove i partenopei sfideranno la vincente di Parma-Palermo.

Con due vittorie, il Napoli entrerebbe nel tabellone principale e dalla sua parte ci sarà la Lazio. Mancano ancora nove giorni alla partita e c’è un’altra amichevole da giocare, contro il Girona. Ma sono già arrivati dei segnali riguardo la formazione del primo Napoli di Conte.

Il Brest è un avversario molto più preparato di Anaune, Mantova ed Egnatia. Lo sarà anche il Girona, proprio quella partita darà indicazioni ancora più importanti su chi scenderà in campo da titolare contro il Modena. Sarà la prima di Conte che vorrà ben figurare nell’unica competizione extra-campionato della stagione.

Il Napoli scenderà in campo con il 3-4-2-1, provato tutto il ritiro, e in attesa di risolvere il rebus riguardo Lukaku e Osimhen, Conte ha provato ben tre centravanti: Simeone, Cheddira e Raspadori. Proprio quest’ultimo sarà il prescelto per la prima uscita stagionale.

Napoli, già chiaro l’undici anti-Modena: Raspadori centravanti

Lo ha riferito l’edizione di oggi di ‘Repubblica’, che ha poi sottolineato: “Conte si affida a Raspadori in attesa che si sciolga il nodo in merito al futuro di Victor Osimhen, in tribuna pure ieri. Numero 9 atipico, ma efficace dentro l’area. Il gioiello di Jack esalta il Napoli contro il Brest“.

In merito alle gerarchie, il quotidiano riferisce: “Le gerarchie iniziano a cambiare, dentro Buongiorno sul centro-sinistra al posto di Natan e Raspadori appunto (fuori Cheddira), generoso e nulla più contro l’Egnatia. Il livello sale contro il Brest e Conte si affida alle certezze. La formazione ammirata ieri può essere fortemente indiziata per la sfida di sabato 10 agosto al Maradona“.

Maggiori indicazioni potrebbero arrivare dalla partita contro il Girona. Ma la formazione sembra già fatta. Meret in porta, e in attesa che torni Olivera dalle vacanze, sul centro-sinistra andrà Buongiorno. Rrahmani e Di Lorenzo a completamento della difesa.

Linea a quattro a centrocampo con Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola. Tridente offensivo composto da Politano, Kvaratskhelia e Raspadori. La telenovela Lukaku-Osimhen può durare ancora per molto e Conte si affiderà a Jack per risolvere la pratica Modena e forse anche Verona.