Mercato Napoli, resiste un’idea esotica per l’attacco: è sfida alla Juve

Non solo Lukaku per l’attacco: insieme all’attaccante belga potrebbe arrivare un giovane attaccante che interessa anche alla Juventus.

In casa Napoli continuano i lavori per costruire il nuovo reparto offensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte. Rimane però da risolvere la situazione legata al futuro di Victor Osimhen, sempre più lontano dagli azzurri ma con le offerte che faticano ad arrivare. Romelu Lukaku continua ad aspettare che la situazione si sblocchi, pronto a mettersi nuovamente a disposizione del tecnico che lo ha reso grande. L’attaccante nigeriano non è però l’unico che potrebbe lasciare Napoli: anche il Cholito Simeone, insieme a Walid Cheddira e Giacomo Raspadori, non sono ancora certi della permanenza.

In caso di addio da parte di uno dei nomi ancora in bilico, il club azzurro dovrebbe tornare sul mercato per trovare una nuova pedina offensiva. Giovanni Manna potrebbe quindi bussare alla porta del Barcellona, per provare a portare sotto il Vesuvio uno dei talenti più luminosi arrivati in Spagna nelle ultime stagioni ma che non è mai davvero riuscito ad impressionare: infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Vitor Roque sarebbe finito nel mirino del Napoli per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Possibile sfida di mercato con la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Napoli, Manna sfida Giuntoli: nel mirino Vitor Roque del Barcellona

La difficile situazione economica del Barcellona potrebbe liberare uno dei talenti più splendenti del calcio brasiliano. Arrivato dall’Athletico Paranaense per 31 milioni di euro più 30 di bonus nel gennaio 2024, Vitor Roque ha deluso le aspettative, con solo 2 gol messi a referto in 16 partite tra Liga e Coppa del Re.

Il classe 2005 potrebbe quindi lasciare il Barcellona dopo soli sei mesi dal suo arrivo, con il club blaugrana pronto ad sacrificare il brasiliano per poter poi affondare per Nico Williams e Dani Olmo, freschi campioni d’Europa con la Spagna.

Provenendo dal Brasile, Vitor Roque avrebbe bisogno di più tempo per ambientarsi, ma il nuovo tecnico Flick non lo considera fondamentale per il nuovo corso del Barcellona. La richiesta del club spagnolo è però molto alta: 40 milioni di euro. L’attaccante ha già rifiutato alcune proposte provenienti dall’Arabia Saudita e sarebbe in attesa di una proposta importante dall’Europa. Il Napoli lo avrebbe quindi messo nel mirino per rinforzare l’attacco, con Giovanni Manna che potrebbe presto avanzare una proposta.

Si potrebbe prospettare una sfida di mercato con Cristiano Giuntoli, anche lui interessato al brasiliano per il nuovo progetto della Juventus. Anche altri club di Serie A sarebbero interessate a Vitor Roque, tra cui Lazio, Inter e Fiorentina.