Ritiro Napoli, De Laurentiis rompe il silenzio a Castel di Sangro

Dopo le conferenze e le presentazioni di staff tecnico, allenatore e nuovi giocatori, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrà modo di parlare

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro dal 25 luglio e dovrà disputare altri due match prima di chiudere la seconda tornata della preparazione stagionale. Fino a questo momento, Aurelio De Laurentiis ha parlato molto poco. Anche nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale ha preferito godersi l’evento, intervenendo solo quando interpellato o necessario per dare qualche delucidazione.

In entrambi raduni estivi, lo stesso presidente è stato accolto come una star. Effetto Antonio Conte. La scelta di portare sulla panchina del Maradona il numero uno tra gli allenatori liberi sta pagando per ora. Ma ADL è anche consapevole che deve lasciar parlare i fatti, entrare poco a gamba tesa e far lavorare il suo allenatore. D’altronde, dopo un deludente decimo posto il motto è solo uno: ammà faticà.

Dopo oltre un mese dalla presentazione del nuovo tecnico, Aurelio De Laurentiis prenderà parola ufficialmente e sarà ospite ad un convegno a Castel di Sangro: ecco tutte le informazioni.

De Laurentiis, convegno il 30 luglio a Castel di Sangro

No a telecamere, no a riprese con cellulari. E’ questo il diktat per l’evento a cui prenderà parte Aurelio De Laurentiis, nel cuore di Castel di Sangro, martedì 30 luglio alle ore 17:00. Infatti, come confermato, domani ci sarà il convegno “Banche, calcio e impresa: le nuove frontiere dello sport e della finanza” presso il teatro comunale Paolo Tosti, con il presidente del Napoli protagonista.

Come sottolineato sopra, non ci potranno essere riprese, ma tutto l’evento e l’intervento del presidente azzurro sarà ripreso da telecamere ufficiali dell’organizzazione e sarà condiviso attraverso il canale Youtube di Wall Street Italia.

L’appuntamento vedrà intervenire anche altri personaggi del mondo della finanza, dello sport e del giornalismo come Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, Vito Grassi, presidente di Aluiss e azionista di Napoli Basket, Fulvio Giuliani, direttore de ‘La Ragione’, l’imprenditore Maurizio Marinella, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Il tutto condotto da Leopoldo Gasbarro di Wall Street Italia. E stando a quanto riportato dal media organizzatore, l’evento andrà in onda anche sui canali di Wall street Italia nella trasmissione Smart Talk e ripreso da Rete8 tv.