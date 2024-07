Napoli, Folorunsho ha firmato il rinnovo: annuncio ufficiale e scatto con De Laurentiis

Il Napoli annuncia il rinnovo fino al 2029 con la consueta foto della firma sul contratto insieme al presidente De Laurentiis

Prosegue il ritiro di Castel di Sangro, Antonio Conte ha ritrovato i nazionali che hanno iniziato pochi giorni fa la preparazione. Manca soltanto Mathias Olivera, che si gode le meritate vacanze dopo l’ottima Copa America giocata con la maglia dell’Uruguay. Questa sera alle 20:00 ci sarà l’amichevole con l’Egnatia, squadra albanese vincitrice dell’ultimo campionato.

Il Napoli si muove anche sul mercato, ha messo nel mirino Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone. Ma nel frattempo, ha concluso anche un rinnovo del contratto molto importante. E’ arrivato l’annuncio ufficiale del Napoli del rinnovo di Michael Folorunsho, con il consueto scatto insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ufficializza il rinnovo di Folorunsho

“Michael con noi fino al 2029!“. Con questo tweet, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Michael Folorunsho. Un’ottima operazione, che già da tempo era stata portata a termine dopo alcuni incontri con l’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Il centrocampista viene da una grande stagione disputata con il Verona e Conte punta tantissimo su di lui.

Michael con noi fino al 2029! 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/SifDtM9HIB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 28, 2024

Certo, partirà un pochino dietro Lobotka e Anguissa nelle gerarchie. Ma Conte non guarda in faccia a nessuno, per lui gioca chi merita e sta meglio. Folorunsho dopo anni di gavetta avrà l’occasione di affermarsi con autorevolezza del Napoli.