Napoli Basket, tifosi incontenibili: da non credere cosa fanno gli Ultras con la Coppa Italia (VIDEO)

La Generazione Vincente Napoli Basket vince in rimonta su Treviso, ma il vero spettacolo è quello che si è vissuto sugli spalti del palazzetto.

Per una Napoli del calcio che sta vivendo un’annata fatta di più bassi che alti, un altro Napoli sta invece facendo sognare la propria tifoseria. Si tratta della Generazione Vincente Napoli Basket, che continua ad inanellare successi uno dopo l’altro. Oggi, infatti, c’è stata la ripresa del campionato dopo il fantastico cammino in Finale Eight di Coppa Italia giocata a Torino, culminato con la storica vittoria ai danni di Milano, con Napoli che è tornata ad alzare il trofeo dopo 18 anni. Un successo celebrato da tutta la città, sia dai tifosi che dalle autorità cittadine.

La Coppa Italia agli Ultras del Napoli Basket, fantastica scena al Palabarbuto

E proprio la ripresa del campionato è stata l’occasione per i tifosi napoletani di rendere omaggio alla formazione vittoriosa della Coppa Italia. In un Palabarbuto gremito in ogni ordine di posto, oggi si è disputato il match tra Napoli e Treviso, valido per 21esima giornata della LBA (il campionato di Serie A di basket, ndr). Ebbene la gara è stata un crescendo di emozioni, con Napoli partita in difficoltà chiudendo in svantaggio i primi tre periodi, prima di piazzare un’ultima frazione da urlo, ribaltando il risultato e vincendo 95-81. Un’altra rimonta che ha mandato in visibilio il pubblico, che ha cantato e festeggiato fin dal primo minuto di partita.

Ma lo spettacolo non è terminato qui. Già, perché al termine del match, si è visto qualcosa di uni e particolare sugli spalti del Palabarbuto. I giocatori di Napoli, dopo aver festeggiato con il pubblico per la vittoria odierna, hanno anche mostrato la Coppa Italia, che è diventata immediatamente la protagonista del post partita. I giocatori hanno ringraziato i tifosi, soprattutto quelli più sfrenati e che seguono la squadra in ogni gara, comprese trasferte e dunque anche a Torino per la Final Eight. Tanto da aver affidato il prezioso trofeo proprio nelle mani degli Ultras.

Già, perché i giocatori hanno letteralmente ceduto la Coppa Italia ai tifosi presenti al Palabarbuto che hanno così avuto modo di alzarla al cielo, un po’ come a dimostrare che a vincerla sono stati anche loro. Un segnale di unione fantastico, che sottolinea ancora una volta il legame tra la città di Napoli, il pubblico e lo sport, qualsiasi esso sia.

GUARDA IL VIDEO:

https://youtu.be/gP2G5-XfC1k