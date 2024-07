Napoli, novità da Castel di Sangro: due giocatori out

Per il Napoli di Antonio Conte, in attesa di nuovi aggiornamenti in sede di calciomercato, bisogna registrare delle brutte novità da Castel di Sangro.

Il Napoli di Antonio Conte ha terminato il terzo giorno di allenamento di Castel di Sangro. Allo Stadio Patini, considerando il weekend, c’è tantissima gente, esattamente circa 5mila persone. Tra i più esaltati dal pubblico presente sugli spalti dell’impianto sportivo abruzzese bisogna sicuramente inserire il capitano Giovanni Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi e lo stesso tecnico pugliese.

L’arrivo di quest’ultimo, di fatto, ha risollevato un intero ambiente depresso dalla pessima stagione dell’anno scorso. I partenopei, di fatto, stanno svolgendo quest’oggi un allenamento di preparazione per l’amichevole di domani contro l’Egnatia. Proprio per la sfida contro gli albanesi, Antonio Conte potrebbe fare a meno di due giocatori: Leonardo Spinazzola e Gianluca Gaetano.

Napoli, Spinazzola e Gaetano non si sono allenati quest’oggi a Castel di Sangro

Questi due calciatori, di fatto, non hanno partecipato all’allenamento di oggi. Probabilmente, sia Spinazzola che Gaetano hanno qualche problema fisico che hanno portato Antonio Conte a decidere di schierarli per non peggiorare la loro condizione fisica. L’ex Roma ed il centrocampista, quindi, non dovrebbero neanche giocare domani contro l’Egnatia.

Gianluca Gaetano, inoltre, è anche al centro di un’importante trattativa di calciomercato. Il calciatore, dopo i sei mesi trascorsi l’anno scorso, potrebbe infatti essere comprato proprio dal Cagliari. La trattativa tra i due club è in atto, ma è ancora lontana dall’essere conclusa. Aurelio De Laurentiis, infatti, continua a chiedere 12 milioni di euro per cedere il calciatore, mentre i dirigenti della squadra sarda non sarebbero andati oltre i 7 di milioni di euro.

Il calciomercato in entrata del Napoli, di fatto, è al momento bloccato, visto che deve cedere qualcuno prima di chiudere un nuovo arrivo. L’emblema di questo è sicuramente la fase di stallo nella trattativa tra Victor Osimhen ed il PSG. I parigini, di fatto, non si sono spinti oltre i 90 milioni per il nigeriano, mentre il club azzurro vuole almeno 100 milioni di euro per cedere a titolo definito il suo centravanti.