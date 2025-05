Parma-Napoli, trasferta a rischio! La decisione dell’Osservatorio

I tifosi del Napoli rischiano di non poter seguire gli azzurri a Parma, la situazione a due settimane dall’evento.

Il momento che il Napoli sta vivendo è indubbiamente esaltante. Il primato in classifica a tre giornate dalla fine della stagione non può che generare entusiasmo nell’ambiente partenopeo, che però potrebbe incassare un’altra mazzata in vista della prossima trasferta.

Le polemiche sollevate nei giorni scorsi fino al match dello stadio Via del Mare contro il Lecce, rischiano seriamente di proseguire anche nelle prossime settimane. Il caos dei biglietti annullati ai tifosi partenopei ha scatenato l’ira di tutta la città e dei numerosi sostenitori azzurri che, arrivati a Lecce, hanno dovuto assistere la partita dall’esterno dello stadio per via dell’ingresso vietato nell’impianto pugliese.

Parma-Napoli, ecco quando arriverà la decisione

Attenzione, però, perchè questo potrebbe accadere anche per la prossima trasferta del Napoli. Alla penultima giornata il Napoli di Antonio Conte affronterà il Parma allo stadio Tardini. Una trasferta importante, ovviamente, vista la situazione in classifica degli azzurri.

L’edizione odierna de Il Mattino, però, ha rivelato che potrebbero esserci problemi legati alla trasferta per i tifosi del Napoli.