Castel di Sangro, Conte a colloquio con Natan: cosa è successo durante l’allenamento

Secondo allenamento del Napoli a Castel di Sangro: spunta un retroscena su Natan, che ha svolto una seduta del tutto particolare.

Il Napoli ha svolto questa mattina il suo secondo allenamento dal suo arrivo a Castel di Sangro, avvenuto ieri. Antonio Conte potrà contare finalmente su una rosa al completo dopo il ritorno dei giocatori che avevano giocato l’Europeo con le loro Nazionali. Sono presenti quindi in Abruzzo anche calciatori come Kvaratskhelia, Di Lorenzo e il neo acquisto Buongiorno.

Oggi il Napoli si è allenato per la seconda volta nel territorio abruzzese dopo la seduta dello scorso pomeriggio. Riflettori puntati soprattutto su Victor Osimhen, il quale si è allenato in campo, ma sul piano meramente atletico. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, invece, la seduta è stata piuttosto faticosa dopo il ritorno dalle vacanze ed è stato visto davvero stremato al termine di questa.

Castel di Sangro, retroscena su Natan

Particolarmente interessante, poi, è stato l’allenamento di Natan: il brasiliano ha infatti un allenamento personalizzato per lui, in cui si è esercitato sul come ricevere palla, impostando il corpo e scaricare la palla sulla sinistra o in verticale sul centrocampista.

Al termine di questo allenamento, svolto con lo staff, Natan è stato avvistato a conversare con Conte per diversi minuti, il quale gli ha continuato a spiegare cosa richiedeva da lui.

Una seduta, quindi, in cui si è prestata grande attenzione alla crescita del difensore arrivato nella scorsa estate dal Red Bull Bragantino con il difficile compito di non far rimpiangere il leader difensivo dello Scudetto Kim Min Jae. La sua prima annata azzurra non è stata però positiva: dopo essere lentamente entrato nei titolari sotto la gestione Garcia, il brasiliano ha patito un infortunio che lo ha fermato sul più bello nelle gestione Mazzarri, per venire poi praticamente accantonato da Calzona. Il giocatore ha mostrato delle buone qualità, ma anche un’esperienza non sufficiente per imporsi a livelli coì alti. E chissà se l’allenamento di oggi non possa essere un segnale della volontà di Conte di puntare forte su di lui e provare a rilanciarlo.