Lukaku-Napoli, accordo ad un passo: spunta la data decisiva

Il Napoli ha battuto ieri in amichevole il Mantova con il risultato di 3-0, ma queste ore sono molto intense a causa della trattativa per portare in azzurro Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte ha disputato la sua ultima amichevole in programma nel ritiro di Dimaro di questo precampionato. Gli azzurri, infatti, nella giornata di ieri hanno battuto per 3-0 il Mantova di Davide Possanzini (squadra appena promossa nel campionato di Serie B). I partenopei hanno fornito un’ottima prestazione, soprattutto nella prima frazione di gara.

Nei primi trenta minuti, infatti, il Napoli è riuscito a segnare i tre gol che hanno indirizzato l’intera gara. A sbloccarla ci ha pensato il partente Lindstrom, poi gli uomini di Antonio Conte ha preso il largo con le reti realizzate da Leonardo Spinazzola e Walid Cheddira. Tuttavia, in casa partenopea a tenere banco ci sono le trattative di calciomercato. Tra queste bisogna sicuramente inserire quella che riguarda Romelu Lukaku. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, in settimana è in programma incontro con il Chelsea per Lukaku: le ultime

Come quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, in settimana è in programma un incontro tra il Napoli ed il Chelsea con l’intento di chiudere definitivamente l’affare. Tra i due club c’è ancora un po’ di distanza, visto che De Laurentiis ha offerto circa 30 milioni mentre i ‘Blues’ ne voglio almeno 35 per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Romelu Lukaku.

Tuttavia, nonostante questa distanza tra domanda ed offerta, Napoli e Chelsea hanno la voglia di trovare un accordo definitivo. Anche perché il club partenopeo ha già raggiunto un’intesa con Romelu Lukaku, il quale in azzurro percepirà 6 milioni di euro per i prossimi tre anni. Questa settimana, quindi, si saprà sicuramente qualcosa di definitivo sul futuro del centravanti belga.

Il Napoli, oltre alla trattativa con il Chelsea, è infatti impegnato anche in quella con il PSG per la cessione di Victor Osimhen. Senza l’addio di quest’ultimo, di fatto, Lukaku non può ricongiungersi con Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis, infatti, attende un’offerta per il nigeriano intorno ai 100 milioni di euro e, soprattutto, senza contropartite.

Probabilmente, visto che giovedì prossimo inizierà il ritiro di Castel Di Sangro, il Napoli vorrà chiudere nei prossimi giorni queste due trattative che, di fatto, cambierebbero il volto dell’attacco partenopeo. Nel frattempo, proprio per evitare qualsiasi tipo di problema fisico, Victor Osimhen non è andato neanche in panchina nella gara amichevole di ieri contro il Mantova di Davide Possanzini.