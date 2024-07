Summit di mercato tra Conte e ADL, indicate cinque possibili bocciature: i nomi

Nella giornata di mercoledì, secondo La Repubblica, c’è stato un primo punto della situazione tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a tema calciomercato.

Il Napoli continua la sua preparazione in Val Di Sole, mentre impazzano le voci di calciomercato. Nelle ultime ore, i rumors più caldi riguardano Victor Osimhen. che sembra essere davvero vicino al Paris Saint Germain. Manca, però, ancora l’accordo tra i due club, con il presidente Aurelio De Laurentiis che spinge per chiudere l’affare senza l’inserimento di contropartite tecniche. Situazione che congela, al momento, ogni possibile altra operazione in entrata, con il club azzurro che ora attende le uscite – compresa, ovviamente, quella del nigeriano ex Lille – per tornare alla carica sul mercato in entrata dopo gli affari Buongiorno, Marin e Spinazzola.

Tutto argomento che sarebbe stato trattato nel summit di calciomercato che, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, si sarebbe tenuto nella giornata di mercoledì tra il numero uno azzurro e il tecnico Antonio Conte. Anche pubblicamente, l’allenatore leccese ha ribadito la sua centralità nelle scelte in casa azzurra, da un punto di vista prettamente tecnico – tattico, e il medesimo quotidiano svela i cinque possibili calciatori che potrebbe uscire dal ritiro di Dimaro con una bocciatura.

Ultime mercato Napoli, i cinque calciatori verso la bocciatura

L’edizione odierna de La Repubblica svela quello che sarebbe l’esito del summit di mercato tenutosi in queste ore tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

Di seguito, quanto riporto dal quotidiano in questione a tal proposito:

“Il primo pomeriggio libero concesso ieri alla squadra, nel ritiro di Dimaro, è servito ad Aurelio De Laurentiis e ad Antonio Conte per fare il punto della situazione sul mercato. Il tecnico sta completando le sue accurate valutazioni sui giocatori presenti in Val di Sole e alla fine potrebbero esserci più bocciati del previsto: con sulla corda soprattutto Leo Ostigard, Natan, Mario Rui, Juan Jesus e Jesper Lindstrom”.

I cinque calciatori in questione, dunque, sarebbero ritenuti sacrificabili per il tecnico Antonio Conte che, in attesa che venga sciolta la riserva sulla cessione al Paris Saint Germain di Victor Osimhen, si attende ovviamente altri segnali dal mercato. Non è un mistero che servirà prima muoversi, ora, sulle operazioni in uscita ancor prima di mettere mano su altri affari in entrata. Settimane caldissime in casa azzurra, con la nuova era targata Conte che è appena agli albori.