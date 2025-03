Stadio Maradona, dopo le parole di De Laurentiis arriva la rivelazione a sorpresa dal Comune: la richiesta di Conte e l’annuncio dell’Assessore Cosenza.

Tra le questioni più dibattute del momento in casa Napoli c’è quella relativa al restyling dello stadio Maradona. Ieri ne ha parlato Aurelio De Laurnetiis in un incontro pubblico con il sindaco Manfredi e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Nel suo intervento, il patron napoletano ha chiamato in causa anche l’Assessore alle Infrastrutture del comune partenopeo: “Bisogna valutare il livello di usura dello stadio: costruito nel 1959 e poi stravolto nel 1990. Il professor Cosenza ci aiuterà a capire “. Proprio oggi è arrivata la risposta di Cosenza sullo stadio Maradona e una particolare richiesta di Antonio Conte.

Stadio Maradona, l’annuncio di Cosenza e la richiesta di Conte

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di “Radio Goal” su “Kiss Kiss Napoli“:

“Pista di atletica? Stiamo valutando se lasciarla o meno, se si toglie aumenterebbe il numero di posti e gli spettatori sarebbero più a ridosso del campo come vorrebbe Conte. Eventi sismici? La situazione è sotto controllo, negli anni ’50 ci furono eventi e si fermarono, come anche negli anni ’80. Nessuno può garantire cosa potrà accadere nel futuro, al momento sta accadendo ciò che è prevedibile che accada in una crisi bradisismica”.

Cosenza ha proseguito la sua analisi parlando di Euro 2032:

“Europei? De Laurentiis è un imprenditore ed è libero di pensare ad uno stadio nuovo e diverso dal Maradona. Però c’è una regola UEFA che dice che l’80% degli spettatori devono poter arrivare col trasporto pubblico locale. L’ipotesi del restyling del Maradona è molto perseguibile, ora ci crede anche De Laurentiis”.

Stadio Maradona, Cosenza sul terzo anello: “Ne ho parlato con De Laurentiis”

Nella sua lunga disamina l’Assessore Cosenza ha analizzato anche la questione relativa al terzo anello dello stadio Maradona: ”

“Ne ho parlato con De Laurentiis diversi giorni fa, dobbiamo capire se riusciamo a renderlo agibile. In quel caso guadagneremo circa 8mila posti e quando si faranno i lavori in altri settori dello stadio non si perderebbero dei posti visto che verrebbero colmati da quelli del terzo anello. La forma dello stadio Maradona è identica a quella dell’Olimpico che forse è leggermente più capiente, ma il Maradona può arrivare a quei numeri col restyling dei posti. Ho un cauto ottimismo sull’apertura del terzo anello”.

Infine, una chiosa sulla copertura dello stadio:

“Io sono un tifoso di Curva B e la pioggia non mi arriva, ma so che in alcune parti la copertura ha ceduto. Va prolungata la copertura che è già massiccia, capiremo anche in questo caso”.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 18:03 by Felice Leopoldo Luongo