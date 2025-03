Serie A, comunicate le date del 2025/2026: quando inizierà e finirà il campionato

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date di inizio e fine della Serie A 2025/2026: il comunicato ufficiale.

Si appresta oramai a terminare questa Serie A, quando mancano oramai otto giornate alla fine di questo campionato. Ancora sono da decidere tanti verdetti, a partire da una lotta Scudetto che è ancora apertissima fra Napoli e Inter. La squadra in vantaggio in questo momento è quella nerazzurra, ma i soli 3 punti di margine lasciano pensare ad una rincorsa verso il titolo tutt’altro che finita.

Nel frattempo, incominciano ad emergere i primi dettagli sulla Serie A 2025/2026: la Lega Serie A ha comunicato in questi minuti le date ufficiali di inizio e fine del prossimo campionato.

Serie A 2025/2026, le date ufficiali

La comunicazione è arrivata con un breve comunicato ufficiale in cui sono state comunicate le due date di riferimento:

“A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo 2025, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 (con anticipi il 23 agosto 2025) e si concluderà domenica 24 maggio 2026″.

Il campionato italiano inizierà dunque, come già confermato, prima della fine del calciomercato, che avverrà regolarmente l’1 settembre. Lo “start” del campionato avverrà comunque più tardi rispetto a quanto avvenuto quest’anno, dove l’inizio ufficiale è avvenuto invece il 17 marzo. La fine, invece, avverrà più o meno in contemporanea rispetto a quanto succederà quest’anno.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 19:03 by Felice Leopoldo Luongo