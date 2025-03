Lavezzi emozionato dopo il ritorno al Maradona: il post fa impazzire i tifosi

Ezequiel Lavezzi ha pubblicato un post sul proprio account Instagram, in cui ha raccontato le emozioni provate dopo essere tornato al Maradona nella serata di ieri

Sono bastati pochi istanti per far ritornare una magia che non è mai svanita. Lavezzi è tornato nel suo stadio, quello che una volta era il San Paolo e che poi si è trasformato nel Maradona. Lui, che è stato il primo argentino nell’era De Laurentiis a far impazzire i tifosi, potendo ricordare Diego. Osannato da un intero popolo, nella serata di ieri si è ripreso l’abbraccio del suo pubblico.

Per chi è nato a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primissimi anni 2000, il Pocho ha segnato una generazione di appassionati partenopei e non solo. Estro, fantasia, spericolatezza, con quel sorriso di chi si è trasformato in uno scugnizzo negli anni napoletani. Lavezzi non avrà vinto uno Scudetto, ma rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi e la dimostrazione è arrivata nel pre partita della gara col Milan.

Lavezzi ringrazia i tifosi: il messaggio social fa emozionare

Le lacrime nel giorno della sua ultima partita, prima del trasferimento al PSG, non verranno mai dimenticate. Il popolo napoletano lo ha conservato nel cuore e lo stesso ha fatto lui con la sua gente. Tanti i post pubblicati in maglia azzurra in questi anni. E poi, quella dedica speciale dopo la giornata di ieri, con una foto in compagnia della sua compagna di vita e di suo figlio.

“Che emozione tornare a casa e essere accolto con tanto affetto da voi. È stata una notte molto speciale per me, per questo riconoscimento e per ritrovare persone a cui voglio molto bene. E per renderla ancora più bella, una grande vittoria. Complimenti a tutti! Grazie Napoli”.

Questo quanto scritto dal Pocho, arrivato come un ragazzino e tornato ormai come uomo. Dal capello lungo, alla barba brizzolata. Inconfondibile quel suo sorriso, che è rimasto nei cuori di tutti. Un amore eterno, tra chi ha fatto parte della storia della rinascita del Napoli e i suoi tifosi.

Last Updated on 31 Mar 2025 – 19:36 by Claudio Mancini